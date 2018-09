Neues Rittal-Werk heißt RKS

Auch die Geschäftsführer sind im Handelsregister benannt: Rittal-Inhaber Friedhelm Loh (69) sowie Carsten Röttchen (48). Röttchen ist seit April vergangenen Jahres bei Rittal. Er leitet den Geschäftsbereich Produktion, ist vor allem zuständig für den neuen Standort in Haiger sowie die weiteren Werke innerhalb Deutschlands. Zuvor war er Fertigungsdirektor des - inzwischen geschlossenen - Opel-Werks in Bochum.

Der Grundstein für das neue Rittal-Werk in Haiger soll nach Auskunft von Unternehmenssprecherin Regina Wiechens-Schwake am 19. August (Freitag) ab 14.30 Uhr gelegt werden. Es ist keine öffentliche, sondern eine private Feierstunde. Sie geht in den Familientag der Friedhelm-Loh-Group über. Dazu sind alle Mitarbeiter aus Deutschland eingeladen; erwartet werden mehrere tausend Gäste.

Rittal will bis 2018 in Haiger 140 Millionen Euro in den Bau eines neuen Produktionswerks investieren. Der Name des neuen Werks (RKS) orientiert sich an bisherigen Firmen an anderen Standorten: RGS in Rittershausen (Rittal Großschaltschränke) RWG in Herborn (Rittal Wandgehäuse), RSC in Rennerod (Rittal System Climatisation) und RSB in Burbach (Rittal Schaltschrank-System-Bau).

Für 40 Millionen Euro wurde am Standort Haiger bereits ein neues Hochregallager errichtet und ist in Betrieb, es bietet Platz für 50 000 kleinere Schaltschränke; Baubeginn war 2013.

Ein neues Werk, das Daten verarbeitet und Schaltschränke herstellt

Das neue Werk soll die Fertigung der Schaltschränke, also Stromverteilerkästen, an der vierten industriellen Revolution, an Industrie 4.0, ausrichten. Das heißt: Vom Kundenwunsch über die Fertigung bis zur Auslieferung soll alles über Informationstechnik beziehungsweise über den Datenaustausch vernetzt werden.

Im Gegenzug will Rittal bis 2018 seine vier Werke in Herborn, Wissenbach, Burbach und Rennerod schließen. Betriebsräte befürchten dadurch einen Abbau von 600 Stellen. Rittal-Inhaber Loh spricht dagegen nur von "null bis hundert" Mitarbeitern, denen kein Arbeitsplatz mehr angeboten werden könne. Denn er will auch in den Ausbau der Werke in Rittershausen und Hof (Westerwald) insgesamt 70 Millionen Euro stecken und dort neue Stellen schaffen.

Zu den Werksschließungen hatte Loh gegenüber dieser Zeitung gesagt: "Das Werk in Herborn ist über 30 Jahre unverändert gelaufen. Es ist einfach am Ende." Für einen Neuaufbau am selben Standort habe schon das Grundstück nicht ausgereicht. "Außerdem haben wir bislang erhebliche Transportkosten zwischen Herborn und Haiger."