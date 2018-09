Offenes Haus mitten in der Stadt

Der Antrag zum Abriss ist gestellt. Die Genehmigung durch die Bauaufsicht des Lahn-Dill-Kreises fehlt aber noch. Bis die ersten Mauern eingerissen werden, können Veranstaltungen wie der Frauenkreis oder Jungscharen sowie die kirchenmusikalische Arbeit weiter am Zwingel stattfinden.

Während der etwa einjährigen Bauphase werden diese dann in das Gemeindehaus im Mittelfeld umgesiedelt. „Momentan sind beide Häuser nicht voll ausgelastet“, sagt Kirchenvorsteherin Ursula Krug-Richter: „Wenn man die Veranstaltungen zusammenlegt, sind die Räumlichkeiten im Mittelfeld zwar durchgehend belegt, aber man muss auf nichts verzichten.“

Barrierefreiheit ist das schlagendste Argument für ein neues Gemeindehaus am Zwingel. Weder Büroräume noch der Gemeindesaal sind momentan ohne Treppen erreichbar. Selbst der Einbau von Aufzügen in dem alten Gemeindehaus könnte die Probleme, die ein solch großes Gebäude mit sich bringt, nicht vollständig beheben. In einem Brandfall sind Aufzüge nicht nutzbar. Zusätzlich können einige Kellerräume im Ernstfall nur durch eine Tür verlassen werden. Da wäre dann Panik vorprogrammiert. Das alte Haus zu sanieren und barrierefrei auszurichten, würde rund eine Million Euro und damit fast genauso viel kosten wie der Neubau.

Zusätzlich verfügt die Gemeinde momentan über zu viel Fläche für ihre noch rund 3500 Mitglieder. „Beim Bau des Hauses vor 100 Jahren stand man unter Repräsentationsdruck“, erklärt Pfarrer Friedhelm Ackva. Man habe mächtig wirken wollen und auch Platz für eine damals viel größere Gemeinde schaffen müssen.

Unter Betrachtung der heutigen Gegebenheiten seien zwei Gemeindehäuser kosten- und platztechnisch auf lange Sicht schlichtweg nicht mehr tragbar. Nach der Fertigstellung des „neuen Zwingels“ wird deswegen das Gemeindehaus im Mittelfeld verkauft und „anderen Zwecken zugeführt“, so Ackva.

Ein großer Saal wird L-förmig von weiteren Gemeinderäumen umgeben

Während die Dillenburger Kommunalpolitiker nach der Präsentation im vergangenen Jahr Kritik am Erscheinungsbild des neuen Gebäudes äußerten, gebe es innerhalb der Gemeinde selbst kaum negative Stimmen. Bei zwei Gemeindeversammlungen habe keiner aufgeschrien und gesagt „Bitte, lasst den alten Zwingel stehen“, berichtet Pfarrer Ackva. Die Menschen, die das Gebäude nutzen, kennen dessen Schwächen besser als außenstehende Kritiker und es falle ihnen leichter, das Positive an den Veränderungen zu sehen.

Auch die Bauaufsicht der Landeskirchen hat ihr grundsätzliches Okay zu dem Bauvorhaben gegeben. Was den Entwurf angeht, steht der Grundriss fest. Ein großer Saal wird von Gemeinderäumen in L-Form umfasst. Allerdings ist die Aufteilung und Anordnung der Räume noch nicht bis ins kleinste Detail geplant und es besteht Spielraum für weitere Zimmer im Dachgeschoss. Wie auch immer das Konzept am Ende ausfällt, Offenheit und Zentralität seien die Kerngedanken des Projekts. „Es ist ein offenes Gebäude, man könnte sagen: ein Zelt mitten in der Stadt“, sagt Pfarrer Ackva. Im neuen, modernen Haus sollen zukünftig neben zahlreichen Angeboten in der Woche auch sonntags besondere Gottesdienste stattfinden.