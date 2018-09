Offenes Regal ist „genial sozial“

In drei Regalen sind dort gebrauchte Bücher zu finden, die die Besucher kostenlos mitnehmen können. Der Anstoß zu diesem Projekt entstand im Team der Engagementlotsen, das vom Freiwilligenzentrum und der Stadt Wetzlar getragen wird. Wie die Leiterin des Freiwilligenzentrums, Karin Buchner, und die Leiterin des Engagementlotsen-Projektes, Ingeborg Quoika, berichteten, ist die Idee dazu bereits im Frühjahr letzten Jahres entstanden.

Jede Woche gehen rund 100 Bücher weg – die Diakonie sammelt Bücher und füllt die Regale wieder auf

Auch in Nachbarstädten wie Gießen, Butzbach oder Herborn gibt es offene Bücherregale, aus denen sich die Bevölkerung aktuelle Literatur oder alte Schmöker entnehmen kann.

Das E-Lotsenteam suchte nach einem Standort und ging auf IKEA-Einrichtungshauschef Detlef Boje zu. Boje fand die Idee gut und sagte seine Unterstützung zu. So fanden die Bücher nicht nur ein überdachtes Plätzchen, IKEA spendierte auch die Billy-Regale, in denen nun tausende Seiten präsentiert werden. Bereits im Herbst konnten die ersten Bücher eingestellt werden. In den vergangenen Wochen fand das kostenlose Angebot bereits eine sehr positive Resonanz, so IKEA-Kundenservicechefin Tanja Guckes. Jede Woche muss das offene Bücherregal aufgefüllt werden, denn die Regale sind schnell geleert. „Vor allem samstags greifen viele Kunden zu“, so Guckes. Jede Woche gehen so rund 100 Bücher weg.

Als Partner beim Befüllen haben IKEA und die E-Lotsen die Diakonie Lahn-Dill gewonnen, die mit dem Projekt „Abstauber“ gebrauchte Bücher von der Bevölkerung sammelt und diese über Amazon bundesweit anbietet. Nun wird mit einem Teil der Bücher zwei bis drei Mal pro Woche das Bücherregal im Eingangsbereich von IKEA nachgefüllt.

Das Angebot komme bei den Menschen gut an, freute sich Benjamin Roth, Werkstattleiter der Diakonie, und betonte die Nachhaltigkeit des Projekts. Der Wert gebrauchter Bücher bleibe so erhalten und gelange wieder in einen Kreislauf. Und es entstehen zusätzliche Aufgaben für die von der Diakonie betreuten Menschen, die sich das Auffüllen des offenen Bücherregals mit dem E-Lotsen-Team teilen.

Expertentag zeigt, wie sich Unternehmen und Gruppen nachhaltig engagieren und davon profitieren

OB Wagner lobte das Projekt als gelungenes Engagementbündnis und gutes Beispiel dafür, wie das Zusammenspiel zwischen Unternehmen, sozialen Einrichtungen und freiwillig Engagierten gut gelingen könne. „Wenn verschiedene Partner sich zusammentun, ihre Kompetenzen einbringen und Ressourcen zur Verfügung stellen, können sie gemeinsam im Kleinen Großes bewirken und alle haben einen Nutzen“, so Wagner weiter.

Das sei „genial sozial“ und Grund genug, um unter diesem Motto als Stadt gemeinsam mit dem Arbeitskreis Engagierte Stadt und dem Freiwilligenzentrum am 16. März Unternehmen und Betriebe zu einem „Expertentag Engagement“ ins Neue Rathaus einzuladen. Der Herborner Unternehmer Friedhelm Loh und der Sozialwissenschaftler Jürgen Schumacher von der INBAS-Sozialforschung GmbH in Frankfurt beleuchten aus unterschiedlichen Blickwinkeln die Bedeutung nachhaltigen Unternehmensengagements. Gute Beispiele aus der Praxis zeigen, was Engagementbündnisse bewirken und wie sie erfolgreich umgesetzt werden können.

Der Expertentag, zu dem Unternehmer und Führungskräfte aller heimischen Betriebe eingeladen sind, ist Auftakt einer Veranstaltungsreihe, die im Herbst fortgesetzt wird.

n Kontakt: Interessierte Unternehmen können sich bis zum 30. Januar anmelden unter info(at)freiwilligenzentrum-mittelhessen.de

(red)