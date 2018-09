Platz acht für Produkt von Hedrich

Die Rankings der einzelnen Themen wie zum Beispiel Zerspanung, Automatisierung oder Robotik sind auf 15 Plätze aufgeteilt. Die Hedrich GmbH schaffte es erstmalig unter die TOP 15 Produkte der Kategorie Kunststofftechnik. Der Grund für diese sehr gute Platzierung ist die neu entwickelte Gießharzanlagentechnologie MTB (Multi-Top-Benefit) für Flüssig- und Festharzsysteme, hochabrasive Füllstoffe sowie Kunststoff- und Glasmikrohohlkugeln. Mit der Anlage wird laut Hedrich die Produktivität um mehr als 200 Prozent gesteigert. Bisher am Markt verfügbare Anlagen verarbeiteten am Tag rund neun Tonnen Gießharzmaterial. Bei der neuen MTB-Anlage seien es mindestens 20 Tonnen in derselben Zeit. Anwender sparten mit dieser Anlage nicht nur Kosten, sondern auch Zeit und Produktionsfläche.

Als Top-Innovator ausgezeichnet

Erstmalig berichtete MaschinenMarkt Ende 2016 über die neue Technologie für den Bereich Gießharzisolierung. Im Juni 2017 wurde Hedrich mit dem TOP-Innovatoren Award ausgezeichnet. Mit dieser Platzierung stellte der Katzenfurter Vakuumanlagenbauer seine Innovationskraft unter Beweis. (red)