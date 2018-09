Platz für 25 000 Paletten

Im Inneren des 40-Millionen Euro teuren und mehr als 4000 Quadratmeter großen Umschlagplatzes, dem Global Distribution Center (GDC), verschwinden Tag für Tag ganze Lastwagenladungen - meist Kleingehäuse, Kompaktschaltschränke, Lüfter und Kühlgeräte; angeliefert aus den Werken in Burbach, Herborn, Wissenbach, Rennerod und Hof. Von hier aus geht es dann weiter zu den Kunden rund um den Globus.

Fein säuberlich auf Paletten verfrachtet, verschwinden die Teile in der Tiefe des Lagers. An ihren Platz befördert werden sie von acht sogenannten Regalbediengeräten, 31 Meter hohen und 18 Tonnen schweren "Aufzügen", die mit einer Geschwindigkeit von 14 Stundenkilometern auf einer Schiene durch die Gassen zwischen den Regalen fahren und ihre Last in die freien Stellplätze schieben - und auch wieder abholen.

"Arbeitstiere" im Hochregallager sind so schnell wie die Gabelstapler

Damit sind die "Arbeitstiere" im Hochregallager genauso schnell unterwegs wie ihre aus gewöhnlichen Großlagern bekannten Kollegen, die Gabelstapler. "Man muss sich das Ganze wie einen quer stehenden Stapler vorstellen", beschreibt Rittal-Brandschutz- und Sicherheitsbeauftragter Manuel Hennings das Regalbediengerät bei einer Führung.

Und seine Arbeit verrichtet dieser "Aufzug" ganz ohne menschliche Hilfe - bisher in zwei Schichten und wenn es sein muss, auch rund um die Uhr.

Der schlaue Kopf, der das alles lenkt, ist ein Hochleistungsrechner, eine moderne Logistik. Über ein Softwaresystem werden die Aufträge direkt an die Steuerung der Regalbediengeräte weitergeleitet. Gespeichert werden in seinen "grauen Zellen" Ein- und Ausgänge von Waren, merkt sich die freien Plätze auf den insgesamt 15 Ebenen und dirigiert seine Gehilfen auch wieder an den richtigen Ort, wenn Nachschub für den an der Laderampe wartenden Lkw-Anhänger gebraucht wird.

Ganz nebenbei ist der Rechner so programmiert, dass er bei der Auslieferung immer erst die Teile auswählt, die am längsten auf den Paletten am Lager liegen - nach dem First in-First out-Prinzip (englisch der Reihe nach).

Im gesamten Zentrallager können 25 000 Paletten eingelagert werden. Platz gibt es dabei für 50 000 Kleingehäuse, Kühlgeräte und Zubehör.

Mit dem Lager in Rittershausen, wo mehr als 20 000 Groß-Schaltschränke untergebracht sind, wächst die Gesamtzahl der Palettenplätze im Dill-Kreis auf 41 000. Sollten die Inhalte der Paletten auf einmal verladen werden, müssten 1300 große Lastwagen auf den Hof fahren.

Seit ungefähr einem Jahr ist das GDC in Betrieb. Und die ersten Erfahrungen zeigen, dass die von Experten errechneten Vorteile wohl eintreten. Die Zahl der beladenen Lkw, die den Umschlagsplatz Haiger verlassen, ist gestiegen. Mit mehr als 60 Fahrzeugen konnte das Ziel, die Flotte doppelt so schnell abzufertigen, erreicht werden. In Spitzenzeiten sollen täglich sogar 80 Lkw die Laderampe verlassen. Erreicht wurde auch das Ziel, die Durchlaufzeiten zu halbieren.