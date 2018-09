Privatkundengeschäft als Treiber

Sparen mit einem Girokonto – bei einem Zinssatz von null ist das heute kaum mehr möglich. Viele Banken haben damit ihre Probleme und ziehen die Konsequenz: hoch mit den Kosten für die Girokonten. Die Commerzbank geht – bei denselben Fragestellungen – diesen Weg nicht. „Wir setzen weiterhin auf das kostenlose Girokonto als Ankerprodukt“, sagt Thorsten Möller, Direktor der Wetzlarer Commerzbank-Filiale und verantwortlich für das Privatkundengeschäft. Mit dieser Politik ist das Haus offenbar erfolgreich: Im vergangenen Jahr hatte die heimische Filiale 12 200 Kunden. Das ist ein Plus von 337 und damit so viele, wie nie zuvor.

Auch rund um das Ankerprodukt Girokonto entwickeln sich die Zahlen der Wetzlarer Filiale gut, wie Möller aufzählt: Das gesamte Anlagevormögen ist um zehn Prozent oder 5,2 Millionen Euro auf 106 Millionen Euro gestiegen, wobei insbesondere die Nachfrage nach Aktienprodukten wie etwa Fonds spürbar gestiegen sei. Stärker noch das Plus im Immobilienkreditgeschäft, das bei 24 Prozent liegt. Insgesamt seien im Jahr 2017 neue Immobilienkredite im Volumen von knapp 22 Millionen Euro abgeschlossen worden, so Möller.

Und auch bei einer eigenen Immobilie geht es laut Pressesprecher Thomas Schwarz voran: Das Commerzbank-Hochhaus am Karl-Kellner-Ring, ehemaliger Sitz der Filiale, soll nach den Vorstellungen der Frankfurter Konzernzentrale noch in diesem Jahr verkauft werden. Was dann aus dem markanten Haus wird, entscheidet allerdings ein künftiger Eigentümer.

Den Blick ein wenig über Wetzlar und den Lahn-Dill-Kreis hebt Marcel Bischof, als Niederlassungsleiter des Firmenkundengeschäftes für Nord- und Mittelhessen zuständig. Auch er darf sich über neue Kunden freuen: 60 sind es im Jahr 2017. Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 15 und 100 Millionen Euro gehören zum Kundenkreis – die globalen Spieler wie etwa Rittal, Schunk oder Viessmann werden von Frankfurt aus betreut.

Firmenkunden nehmen Kredite für Investitionen auf oder zur Absicherung von Zinsrisiken

Bischof berichtet von einem um 33 Prozent gestiegenen Kreditvolumen in der Region – auf insgesamt rund 600 Millionen Euro. „Die Firmen investieren stark“, sagt er und lobt die Wirtschaftskraft in Mittelhessen. Zugleich, erklärt er aber, würden zunehmend auch Zinsabsicherungsgeschäfte getätigt: Die Unternehmen würden noch zuschlagen, solange die Kreditzinsen niedrig sind. Er selbst geht zwar für den Euro-Raum nicht von einem raschen Anstieg des Zinsniveaus aus. In den USA aber sei die Wende schon eingeläutet.

Wichtig sei, dass die Geschäftskunden einen festen Ansprechpartner hätten, dass die Privatkunden die Gesichter in der Filiale kennen. So geben Bischof und vor allem Möller auch ein klares Bekenntnis ab für den Standort Wetzlar mit den 13 festen Mitarbeitern und einem Auszubildenden.