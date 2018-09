Programm für die Mitarbeiter

Das Programm soll sicherstellen, dass alle GSK-Mitarbeiter Zugang zu einem umfassenden Paket an Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge haben – und zwar unabhängig von ihrem Standort, ihrer Funktion oder ihrer Bezahlung. GSK ist damit nach eigenen Angaben der erste Weltkonzern, der ein solch umfassendes Gesundheitsprogramm an allen Standorten einführt.

Hoher Wert der Vorbeugung

„Die angebotenen Leistungen unterstreichen den hohen Wert von Prävention und Früherkennung – und sie werden allesamt von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlen“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Sie umfassen eine Reihe von Erwachsenen- und Kinder-Impfungen gegen vermeidbare Krankheiten wie Hepatitis und Tuberkulose, Untersuchungen während der Schwangerschaft, HIV-Tests, Krebsvorsorge und Kurse zur Nikotinentwöhnung. „Von entscheidender Bedeutung ist das globale ,Partnership for Prevention‘-Programm (P4P) auch und vor allem für GSK-Mitarbeiter in ärmeren Ländern“, ist die Firma überzeugt.

Diverse Impfungen

In Marburg übernimmt GSK die Kosten für insgesamt zwölf Vorsorgeleistungen, die von den meisten Krankenkassen nicht erstattet werden – so etwa für ein Programm zur Tabakentwöhnung, für die Grippeschutzimpfung mit Vierfach-Impfstoff, für Impfungen gegen Hepatitis, Tollwut oder Gürtelrose. Die jeweiligen Dienstleistungen werden von der betriebsärztlichen Abteilung erbracht. Jede Mitarbeiterfamilie erhält zum Start des Gesundheitsprogramms ein Paket mit Informationen sowie einem kleinen Erinnerungspräsent zu dieser Aktion nach Hause geschickt.

Der im März 2015 von GSK übernommene Standort Marburg gehört zur Impfstoffsparte im Unternehmen. Seit jeher werden in Marburg Impfstoffe produziert. Der Produktionsbetrieb greift auf eine mehr als 110-jährige Tradition zurück. (red)