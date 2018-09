Riesenkran hebt Ofenmuffel

Von Katrin Weber

OUTOKUMPU 24 Meter lange und 17 Tonnen schwere Röhre ausgetauscht

Am Haken: Vorsichtig legen die Kräne die alte Ofenmuffel auf dem Boden ab. Die spektakuläre Aktion ging reibungslos über die Bühne. (Foto: K. Weber)

Dillenburg Bei Outokumpu in Dillenburg ging es am Freitag buchstäblich hoch hinaus: Ein riesiger Kran hob die sogenannte Muffel des Ofens in dem höheren der beiden Türme mitten auf dem Werksgelände heraus und eine neue hinein.