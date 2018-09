Rinn ehrt Jubilare

Heuchelheim (red). Neun Mitarbeiter der Firma Rinn Beton- und Naturstein in Heuchelheim und Steinbach blicken auf 25-jährige Betriebszugehörigkeit zurück. Geschäftsleitung, Abteilungsleitung und Betriebsrat würdigten dies mit einer Feier im Firmenbistro in Heuchelheim. Geehrt wurden Karin Stetefeld, die mit ihrem Mann Lothar vor 25 Jahren in den Westen kam. Schon am 1. November 1989 war ihr erster Arbeitstag.Weitere Geehrte sind Gottlieb Steinberg, Yusuf Senül, Bernd Barth, Jürgen Klaum, Ali Geci, Holger Schwärzel, Uwe Sehrt und Michael Burggraf. Rinn überreichte den Jubilaren Urkunden sowie ein besonderes Geschenk aus Beton - ein Herz mit Danke-Schriftzug. Zudem erhielten alle Jubilare an ihrem persönlichen Ehrentag eine Firmenprämie. Bei einem festlichen Menü im Firmenbistro konnten die Ehrengäste mit ihren Partnern die Feier genüsslich ausklingen lassen.