Rittal ist erster "Premium Partner" des Hessentages

Friedhelm Loh, Geschäftsführer und Inhaber der gleichnamigen Unternehmensgruppe, zu der auch Rittal gehört, hat am Donnerstag den Vertrag dazu unterzeichnet. In den kommenden Wochen will der größte Arbeitgeber der Region zusätzliche Überlegungen anstellen, wie er das Landesfest in der Stadt, in der Rittal seit vielen Jahren einen Firmensitz hat, weiter unterstützen kann.

"Viele nehmen sich zurück, anstatt sich zu bewegen. Sie haben die Chance genutzt und auch das Risiko nicht gescheut, sich für das älteste und größte Landesfest in Deutschland zu bewerben", sagte Loh und sprach Bürgermeister Hans Benner (SPD) für diesen Mut ein großes Kompliment aus.

Als Unternehmer in der Region wisse er, "dass solche Leuchttürme in der Fläche dringend notwendig sind". "Die Ausrichtung des Hessentages ist ein hervorragendes Mittel, unsere Region in den Mittelpunkt zu stellen. Diese Veranstaltung ist wie ein Schaufenster, in dem die Region ihre Leistungsfähigkeit präsentieren kann", sagte der Unternehmer.

Herborns Hessentagsbeauftragter Jörg Kring versicherte dem Gast, dass die Bevölkerung ebenso wie Vereine und Wirtschaft hinter dem Projekt stünden.

Sonst könnte auch eine solche Veranstaltung nur schwer funktionieren. "Wir werden mit den bereits vorhandenen, oder zugesagten Mitteln sorgsam haushalten", versprach Jörg Kring im Namen des Hessentags-Teams. .

Bürgermeister Benner zählte unter anderen das Projekt Rehbergstadion auf und wies in diesem Zusammenhang auf die Nachhaltigkeit der Investitionen hin, die sich weit über den Hessentag hinaus bemerkbar machen würden. Auf Lohs Frage nach Unterbringungs-Kapazitäten, erwiderte er, dass das Gutshof-Hotel um 30 Betten erweitert werden solle. Auch das Schloss-Hotel werde seine Bettenkapazität bis zum kommenden Jahr steigern.