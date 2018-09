Roth baut Präsenz in Belgien aus

Laut Christin Roth-Jäger haben sich die Marktanteile für Roth Produkte in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg „hervorragend“ entwickelt. Das Unternehmen sehe großes Wachstumspotenzial für seine Systemlösungen in Benelux. „Wir wollen daher unsere Marktposition mit einer eigenen Gesellschaft weiter ausbauen wollen“, sagt die geschäftsführende Gesellschafterin von Roth Industries. Die Niederlassung vermarktet die Flächen-Heiz- und Kühlsysteme, Rohr-Installationssysteme, Wärmespeicher, Heizöltanks, Regenwasseranlagen, Wärmepumpen und Solarsysteme. Roth Benelux ist mit sechs Mitarbeitern vertreten und verfügt in Keerbergen über ein Lager. Im hauseigenen Schulungszentrum mit Ausstellung finden Kundenseminare und Anwendungsschulungen statt.

Strategische Weichenstellung

Dafür kann Roth Benelux das eigene Verwaltungsgebäude als Anschauungsobjekt einbinden. Es ist mit einem Roth Gesamtsystem ausgestattet. Roth Wärmepumpen und Solarsysteme sorgen für die Energieerzeugung, der Roth Wärmespeicher Thermotank Quadroline für die Energiespeicherung und Roth Flächen-Heiz- und Kühlsysteme sowie Rohr-Installationssysteme übernehmen die Energieverteilung im Gebäude.

Geschäftsführer von Roth Benelux sind Christin Roth-Jäger und Philippe Van Acker. „Die Gründung einer eigenen Gesellschaft in Belgien ist eine strategische Weichenstellung und ein Bekenntnis zu den Märkten in Belgien, Niederlande und Luxemburg“, erklärt Philippe Van Acker. Zu Roth Industries gehören mehrere Firmen mit rund 1250 Mitarbeitern und 27 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit.

Die Zentrale des mittelständischen Traditionsunternehmens liegt in Dautphetal. Die Gesellschaftsanteile liegen zu 100 Prozent bei der Familie Roth. (red)