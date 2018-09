Roth erweitert in den USA

Das Unternehmen teilt mit, dass man "auf Expansionskurs" sei und aufgrund steigender Nachfrage seine Großblasfertigungen umfassend ausbaue. Weltweit verfügt Roth damit über fünf Produktionsstandorte, an denen Kunststoffprodukte im Blasformverfahren entstehen. Neben den beiden deutschen Fertigungsstätten in Buchenau und Bischofswerda, gibt es eine weitere im spanischen Tudela und zwei in den USA; in Watertown und Syracuse.

Roth investiert sechs Millionen Euro

Rund sechs Millionen Euro investiert Roth in die Werkserweiterung. Bis zum Jahresende soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein und die neue Produktionsanlage im Sommer 2017 in Betrieb gehen. Mittelfristig entstehen am Standort Watertown 15 neue Arbeitsplätze. Derzeit hat Roth USA etwa 50 Mitarbeiter.

Der Hersteller verfügt über die weltweit größten Blasformanlagen. Mit ihnen fertigt Roth Behälter bis zu 10 000 Liter Fassungsvermögen. Mit seinen Speichersystemen für Wasser und Brennstoffe gehört das hessische Familienunternehmen zu den Weltmarktführern.

"Nachfrage steigt ständig", so Roth

Zum Spatenstich im Juli 2016 versammelten sich Manfred Roth, Executive Chairman Roth Industries sowie Joseph A. Brown, Chief Executive Officer (CEO) Roth USA und der Bürgermeister von Watertown, Joseph Butler.

Manfred Roth betonte: "Unsere Gesellschaften in den USA haben sich sehr positiv entwickelt. Die Nachfrage nach unseren Produkten steigt ständig und wir sind überzeugt von den Wachstumschancen in Nordamerika." Mit der neuen Großblasanlage will Roth unter anderem neue Produkte fertigen, die zurzeit in der Entwicklungsphase sind, teilt das Unternehmen via Pressemitteilung mit. (crö)