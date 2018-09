Roth expandiert in Osteuropa

In Tschechien hat die Firma den Hauptsitz in Trebarov und einen weiteren Produktionsstandort in Cervená Voda. Außerdem hat der Hersteller, der 150 Menschen beschäftigt, eine Niederlassung in der Slowakei.

Roltechnik ist ein etablierter Anbieter von Duschabtrennungen, Dampfduschen, Dusch- und Badewannen sowie Whirlpools. Zu den Kernmärkten des 1991 gegründeten Unternehmens gehören Tschechien, Slowakei und Ungarn. Bisheriger Eigentümer von Roltechnik war ein tschechischer Finanzinvestor.

Roth wird Komplettanbieter

"Roltechnik verschafft uns eine sofortige Präsenz unserer erfolgreichen Sanitärsparte in Märkten, in denen wir bisher nicht sind" begründete Dr. Anne Kathrin Roth, Chief Marketing Officer (CMO) der Roth Sanitärsysteme, die Übernahme. Damit wandele sich Roth zum Komplettanbieter und schaffe die Basis für die weitere Internationalisierung des Geschäfts.

Mit der Expansion komplettiert Roth nach eigenen Worten sein bestehendes Sanitärprogramm. Die Vernetzung der Programme und das erweiterte Roth Produktangebot sollen zügig erfolgen. Bereits zur ISH 2017 wird Roth neue Produktlinien präsentieren. Matthias Donges, Chief Executive Officer (CEO) von Roth Industries ist überzeugt: "Wir haben bereits langjährige Verbindungen und kennen das Unternehmen, die Menschen und ihre Leistungsfähigkeit sehr gut. Geschäftsgrundsätze und Unternehmenskultur sind einander ähnlich." Das sei eine hervorragende Basis, um schnell zusammenzuwachsen.

Mit dem neuen Standort in Tschechien eröffnen sich für Roth zusätzlich neue Wege in Richtung Osten. So plant das Unternehmen von dort mit seinen Energiesystemen sowie mit Wasser- und Klärtechnik besseren Zugang zu den Ländern Osteuropas zu erhalten. (red)