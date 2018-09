"Roth ist ein Hidden Champion"

„Die Zukunft der deutschen Industrie liegt auch zu großen Teilen im ländlichen Raum“, sagte die SPD-Ministerin zu Beginn der Podiumsdiskussion vor rund 80 geladenen Gästen im Atrium der Roth-Werke in Buchenau. „Denn hier gibt es die sogenannten Hidden Champions.“ Zu einem solchen heimlichen Gewinner oder stillen Weltmarktführer zählt die 63-Jährige Roth Industries mit seinen verschiedenen Firmen und rund 1250 Mitarbeitern weltweit.

Gekommen waren zu der Wahlkampfveranstaltung des SPD-Bundestagsabgeordneten Sören Bartol Vertreter aus Politik und Wirtschaft – vom Parlamentsvorsitzenden bis zur Landrätin; und vom Gewerbevereinsmitglied bis zum Geschäftsführer weltweit tätiger mittelständischer Unternehmen aus der Region. Sie alle wollten sich austauschen über das, was in der Branche derzeit unter dem Schlagwort „Industrie 4.0“ diskutiert wird.

Diese vierte industrielle Revolution mit all ihren Herausforderungen – unter anderem der Digitalisierung – gelte es nun zu bewältigen, so die Bundeswirtschaftsministerin. „Wir haben in Deutschland eine ganze Reihe von Unternehmen, die innovativ sind und nach vorne schauen – aber bei vielen ist die Digitalisierung noch nicht in den Köpfen angekommen“, sagte Zypries. Dies liege zum Teil auch an der brummenden deutschen Wirtschaft und vollen Auftragsbüchern. „Unser derzeitiger wirtschaftlicher Erfolg ist gleichzeitig unser größter Feind.“ Weil alle zu beschäftigt sind, würden sich nur wenige mit den Herausforderungen der Zukunft beschäftigen.

Rühmliche Ausnahmen seien Firmen wie Roth. „Hier begegnet man der Digitalisierung“, sagte die Ministerin nach einem Betriebsrundgang am Montagnachmittag. „Wie der Anfang der Maschine mit dem Ende der Maschine kommuniziert, das ist schon beeindruckend.“

Wichtig sei es, nicht „in neue Techniken und Innovationen hereinzustolpern“, so Zypries, sondern diese bestenfalls mitzugestalten. „Die Politik hat hier die Aufgabe, Möglichkeiten zu bieten, wo sich Unternehmer informieren können“, sagte die Politikerin, die von 2002 bis 2009 Justizministerin war und seit Anfang dieses Jahres an der Spitze des Wirtschaftsministeriums steht. Dies geschehe unter anderem, indem man in sogenannten Kompetenzzentren – elf davon gibt es bislang in Deutschland, weitere elf sollen folgen – Start-Ups mit etablierten Unternehmen zusammenbringt.

Roth-CEO Matthias Donges merkte an, dass die Digitalisierung keinesfalls ein neues Phänomen sei. Bereits seit 1993 habe man bei Roth Industries damit zu tun. „Unsere Firmen sind heutzutage alle miteinander vernetzt“, sagte er. „Der Unterschied liegt darin, dass Digitalisierung heute viel schneller und viel umfassender wirkt.“ Dies fange bereits bei der Kooperation von menschlichen Arbeitskräften mit Robotern an, setze sich fort über eine Digitalisierung der Verwaltung hin zum „papierlosen Büro“ und münde schließlich in der Digitalisierung ganzer Produkte an sich.

Ein Beispiel für eine solche Wandlung im Zuge der Digitalisierung sei die Entwicklung der Musikindustrie. Während eine Zeit lang Kassette, Vinyl und CD gemeinsam koexistierten sorgte die Digitalisierung der Musik in MP3-Dateien für eine gravierende Veränderung des Marktes, erklärte Zypries. Der Wirtschaftsfachmann spricht in diesem Falle von einer disruptiven Technologie. Auch die Technikbranche könnte davon betroffen sein, sagte die SPD-Poltikerin und erinnerte an die Möglichkeiten moderner 3D-Drucker.

Professor Gerd Manthei von der Technischen Universität Mittelhessen (THM) erläutere wiederum die Rolle der Hochschulen im Prozess „Industrie 4.0“. „Wir haben einerseits einen Lehrauftrag und müssen unsere Studenten auf die Digitalisierung vorbereiten.“ Ein Ziel sei es, eine positive Einstellung zu dem Umbruch zu vermitteln. Zudem sei es wichtig, Prozesse auch im Verwaltungsapparat der THM zu digitalisieren, sprich, zu verkürzen und zu optimieren.

Ulf Immelt fragt: Welchen Einfluss hat Industrie 4.0 auf die Vereinbarkeit von Arbeit und Freizeit?

DGB-Gewerkschaftssekretär Ulf Immelt bilanzierte: „In den kommenden Jahren wird sich durch Industrie 4.0 die Arbeitswelt auch hier ändern.“ Wichtig sei es, dass sich damit auch ein Begriff Arbeit 4.0 herausbildet. „Es muss geklärt sein, wie es sich mit der Vereinbarkeit von Arbeitszeit und Freizeit verhält“, fordert er. Da sei die Politik gefragt.

Günther Battenberg vom Marburger Unternehmen Battenberg Robotics merkte kritisch an, dass es in den vergangenen Jahren in Deutschland keine Akzeptanz für neue Technologien gegeben habe. Man müsse auch als mittelständisches Unternehmen die Möglichkeit haben, wenigstens ansatzweise in die Sphären eines Google vorzustoßen. Eine Möglichkeit dazu: steuerliche Entlastungen. Der Unternehmer warf auch einen Blick in Richtung Asien. „Wir sollten uns von dem Eindruck lösen, dass dort nur Billigware produziert wird.“ Und: „Wenn wir nicht aufpassen, werden wir die verlängerte Werkbank von China sein.“

Ähnlich sieht es Andreas Ritzenhoff, Geschäftsführender Inhaber der Seidel GmbH in Marburg. „Wie begegnen wir dem disruptiven Ansatz von China?“, fragte er in die Runde. Seine Lösung: „Wir müssen selbst eine disruptive Antwort finden.“ Er kritisierte, dass via soziale Netzwerke wie Facebook selbst intimste Datenbestände einfach so nach Außen gingen. „Wir müssen überlegen, ob wir nicht ein Gegengewicht schaffen können – nach unseren Datenschutzrichtlinien.“

Sören Bartol entgegnete einen Wunsch, den er versuche, in der Politik umzusetzen. „Wir müssen schneller werden“, sagte er. „Dann können wir auch auf disruptive Ereignisse schneller reagieren.“

Roth Industrie-Senior-Chef Manfred Roth merkte im Vorfeld der Podiumsdiskussion im Gespräch mit dieser Zeitung an, dass man sich den Herausforderungen einer jeden Zeit stellen müsse. „Das haben wir bislang getan – und das werden wir auch weiterhin tun.“