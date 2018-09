Roth nimmt eine neue Blasfertigung in Betrieb

Sie eignet sich, um Teile für mobile Toilettenanlagen herzustellen sowie Kleinblasteile aus Kunststoff wie Gefahrguttransportbehälter, die Roth unter dem Namen "Servicebox" führt. Über eine Million Euro investiert das Familienunternehmen in seinen Standort in Ostdeutschland, um der wachsenden Nachfrage nach technischen Kunststoffteilen zu begegnen.

Ein Roboter erleichtert dem Bediener die Arbeit an der neuen Blasanlage. Das Handlinggerät bewegt die Kunststoffteile auf Knopfdruck in die gewünschte Position.

Produktion schont die Ressourcen

"Die Fertigung schont die Ressourcen, da sie dank Einsatz von modernster Regelungs- und Antriebstechnologie mit 50 Prozent weniger Energie als vergleichbare ältere Anlagen auskommt", schreibt Jacqueline Lachwa, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit bei Roth, in einer Pressemitteilung. Neben den technischen Teilen fertigt Roth Umwelttechnik in Bischofswerda komplette Systemlösungen für die Regenwassernutzung als Erdspeicher oder zur Aufstellung in Haus und Garten. Das Unternehmen bietet ökologische Kleinkläranlagen, Versickerungssysteme, Sammelgruben und Abwassertanks.

Die Unternehmerfamilie Roth und Matthias Donges, Geschäftsführer Roth Industries, sowie Franz Kind, Geschäftsführer Roth Werke, zählten zu den Gästen der Jubiläumsfeier. Der geschäftsführende Gesellschafter Manfred Roth gratulierte den Mitarbeitern in Bischofswerda zum 25-jährigen Firmenjubiläum. "Direkt nach der Wende war es mir ein großes Anliegen, beim wirtschaftlichen Aufbau in Ostdeutschland Verantwortung zu übernehmen", sagte er, "wir haben alle Höhen und Tiefen der Region mitgemacht und durchgehalten".

Weltweit verfügt Roth über fünf Produktionsstandorte, an denen Kunststoffprodukte im Blasformverfahren entstehen. Neben den beiden deutschen Fertigungsstätten in Buchenau und Bischofswerda gibt es eine weitere im spanischen Tudela und zwei in den USA. Diese sind in Watertown und Syracuse. Der Hersteller besitzt die weltweit größten Blasformanlagen.

Mit ihnen fertigt Roth Behälter bis zu 10 000 Liter Fassungsvermögen. Mit seinen Speichersystemen für Wasser und Brennstoffe gehört das Familienunternehmen zu den Weltmarktführern. Erst kürzlich erfolgte der Spatenstich für den Ausbau der Blasfertigung in Watertown. (red)