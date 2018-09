Schneider erhält "Hall of Fame"-Award

Schneider nahm die Auszeichnung neben vier anderen Industriegrößen entgegen. Als er die Firma 1986 gründete, habe er niemals damit gerechnet, diesen Preis eines Tages in Las Vegas zu erhalten, sagte Schneider.

Steve Sutherlin, Repräsentant des Council of America und Moderator der Preisverleihung, bezeichnete Schneider als einen "Mann der Visionen und Veränderungen" und "Vorreiter der Brillenoptik-Industrie". "Gunter Schneider hat unsere Industrie als Pionier mittels seiner digitalen Freiform-Technologie grundlegend revolutioniert", sagte Sutherlin. Dem Lob schloss sich Kurt Atchison als Präsident der amerikanischen Schneider Optikmaschinen Gesellschaft an. "Es gibt keinen größeren Innovationsführer und Entwickler der Optik-Technologien als Gunter Schneider", sagte er.

Das Vision Council of America ist eine globale Organisation, die die Hersteller und Zulieferer der Optikindustrie repräsentiert.

Weltweit mehr als 400 Mitarbeiter

Die Schneider GmbH & Co. KG ist nach eigenen Angaben eines der weltweit führenden Unternehmen in der Herstellung und Entwicklung von Maschinen für die Brillen- und Präzisionsoptik-Industrie. Der internationale Durchbruch gelang 1998, als Schneider in Paris die erste Hochgeschwindigkeits-Freiform-Maschine vorstellte. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Fronhausen hat Standorte in den USA, Brasilien, Hongkong, Thailand und China. Weltweit beschäftigt die Firma mehr als 400 Mitarbeiter. (red)