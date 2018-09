Schreiner gewinnt

HERBORN/DILLENBURG Hans-Jörg Schreiner aus Herborn hat beim PS-Los-Sparen der Sparkasse Dillenburg in der August-Verlosung 5000 Euro gewonnen. Kundenberaterin Theresa Blüder überreichte ihm dafür einen symbolischen Scheck. Es ist der siebte Gewinn über diesen Betrag in diesem Jahr, den die Sparkasse Dillenburg unter ihren Kunden verteilen konnte. Bisher sind 2017 im Geschäftsgebiet der Bank Gewinne über 25 150 Euro aus dem PS-Los-Sparen an Kunden ausgezahlt worden. (kaw/Foto: Sparkasse Dillenburg)