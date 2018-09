Schüler im Betrieb

Die Betriebsbesichtigungen fanden im Rahmen des „I am MINT“-Projekts zur Berufsorientierung statt. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Mitgemacht haben: Küster Holding Ehringshausen, Herborner Pumpenfabrik, Pfeiffer Vacuum Aßlar, Isabellenhütte Heusler Dillenburg, Holzapfel Metallveredelung Sinn und EnergieNetzMitte in Sinn. Bei Küster stellten die angehenden Industriemechaniker Sebastian Wolf und Markus Wilhelm die Lehrwerkstatt, Ausbildungsvoraussetzungen und -bedingungen vor und beantworteten Fragen. Für den schriftlichen Einstellungstest sei vor allem Mathematik wichtig, Basiswissen in Physik und Allgemeinwissen sowie ein wenig Computertechnik.

Bei den Schülern stießen die Gespräche mit den Azubis auf großes Interesse, wenn auch die Begeisterung für die klassischen MINT-Berufe bei den Jungen größer ist als bei den Mädchen. (red)