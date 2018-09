Schweißtechnik weltweit gefragt

Im zweiten Halbjahr 2016 konnten gleich mehrere Großaufträge gewonnen werden, sagt Geschäftsführer Sieghard Thomas. Kunden aus Region als auch auf wichtigen internationalen Exportmärkten setzten auf die Produkte des Schweißspezialisten.

Entwicklung, Konstruktion, Fertigung – alles wird aus einer Hand angeboten

So konnten nach einem leichten Stillstand in den vergangenen beiden Jahren auch in China wieder deutliche Erfolge verbucht werden. „China ist weiterhin der größte Wachstumsmarkt für Roboter weltweit“, erklärt der Geschäftsführer. „Deshalb rechnen wir 2017 mit einer Fortführung dieses Aufschwungs.“

Ein Aufschwung wird auch auf dem deutschen Markt zur Kenntnis genommen. Hier seien vor allem hochautomatisierte und komplexe Roboteranlagen gefragt.

Auch in der Schweißtechnik gelten Digitalisierung und Vernetzung als besondere Herausforderungen. Mit Hightech-Produkten möchte sich das Haigerer Unternehmen auch in Zukunft klar vom Wettbewerb differenzieren. „Wir entwickeln unsere hochanspruchsvollen Technologien kontinuierlich weiter“, betont der Geschäftsführer. „Damit bauen wir unsere Position als Technologieführer in der Branche weiter aus.“

Die besondere Stärke liege dabei darin, alles aus einer Hand anzubieten. Von der Idee über die Entwicklung, die Konstruktion und die Fertigung bis hin zur Schulung und zum Kundendienst – Cloos bietet den Kunden eine Komplettlösung.

Aufgrund guter Entwicklung ist die Produktion gut ausgelastet. Deshalb erweitert das Unternehmen die Fertigung am Standort künftig deutlich. Der Anfang wurde bereits mit dem Bau einer neuen Halle auf dem in der Nachbarschaft liegenden ehemaligen Ritto/LKH-Gelände gemacht. Das Areal war bereits im Jahre 2012 erworben worden.

Eine Ausweitung der Produktionsflächen soll in den nächsten Jahren erfolgen.

Als global aufgestelltes Unternehmen möchte das Haigerer Traditionsunternehmen nicht nur am Stammsitz wachsen, sondern auch die internationalen Standorte ausbauen und damit die Wettbewerbsfähigkeit stärken.

Die Firmengeschichte

Im Jahre 1919 erfolgte die Firmengründung durch den Ingenieur Carl Cloos (Foto). Die Fertigung der Carl Cloos Schweißtechnik begann in Siegen-Weidenau. Hergestellt wurden Acetylen-Gaserzeuger und Autogenschweißbrenner. Fünf Jahre später erfolgte die Verlegung des Firmensitzes nach Haiger.

Eine neue Herstellungslinie folgte im Jahre 1948 mit der Herstellung von Schweißanlagen für Stabelektroden. Einige Jahre später, in 1956, leistete Cloos mit der Einführung der CO2-Arc-Schutzgas-Schweißtechnik durch Ingenieur Erwin Cloos Pionierarbeit auf dem Sektor Schweißen.

Das setzte sich im Jahre 1958 fort. In Haiger erlebte man die Anfänge des Roboterschweißens. Mit der Integration von Schweißstromquellen in Fertigungszellen wurde der Grundstein für das automatisierte Roboterschweißen gelegt.

Und die Erfolgsstory wurde weiter geschrieben: 1968 kam eine neue Schweißstromquelle auf den Markt. Die Entwicklung und Fertigung der ersten Impulslichtbogenanlagen war ein weiterer wichtiger Schritt für das automatisierte Roboterschweißen.

Ein weiterer Meilenstein folgte im Jahre 1978: Es begann der Siegeszug der Industrieroboter auf dem Sektor des Schutzgasschweißens. Der Einstieg in die Roboterproduktion folgte im Jahre 1981.

Mit rund 750 Mitarbeitern weltweit, darunter 500 Mitarbeiter im Stammwerk in Haiger, werden heute Fertigungslösungen in der Schweiß- und Robotertechnik für Branchen wie Baumaschinen, Schienenfahrzeuge, Energie-, Automobil- und Agrarindustrie realisiert.

Die modernen CLoos-Schweißstromquellen „QINEO“ gibt es für eine Vielzahl an Verfahren. Mit den „QIROX“-Robotern entwickelt und fertigt das Haigerer Unternehmen auf Kundenwünsche zugeschnittene automatisierte Schweißanlagen. (ks)