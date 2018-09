Sieben neue "Ehrenprofessoren" ernannt

HERBORN Dr. Volker Rusch (l.), Begründer des in Hörbach ansässigen Instituts für Mikroökologie, John Bienenstock (h.l.) von der McMaster-Universität im kanadischen Hamilton, Peter Heidt von der niederländischen Stiftung für Mikrobiologie und Gnotobiologie und ihr Team haben am Freitag in Herborn das 31. internationale Symposium für Darmflora-Spezialisten abgehalten. Experten aus aller Welt diskutierten in der Aula der Hohen Schule unter dem Leitthema "Die Rolle der Viren in Krankheit und Gesundheit". Nicht alle Viren seien Krankheitserreger, manche seien auch "nur" ständige Bewohner des menschlichen Körpers, sagte Thomas Bosch von der Christian-Albrechts-Universität in Kiel: "In den vergangenen 50 Jahren gab es eine Zunahme von chronischen und komplexen Erkrankungen, deren Ursachen noch weitgehend unbekannt sind. Fest steht aber, dass eine Störung in der Zusammensetzung der Bakterien und Viren in unserem Körper dazu beiträgt." Am Ende der Vorträge verliehen Rusch, Bienenstock und Heidt "Ehrenprofessuren der Old Herborn University" an (h.v.l.) Robert Yolken aus Baltimore (USA), Tim Lachnit von der Uni Kiel, Steven Quistad aus Paris, (v.v.l.) João Trindade Marques aus Bela Horizonte (Brasilien), Uri Laserson aus New York, Patrick Forterre aus Paris und Kimberley Seed von der Berkeley-Universität in Kalifornien. (jöw/Foto: Weirich)