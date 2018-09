Solms bekommt Taxiunternehmen

Ein Minicar-Anbieter aus Burgsolms hatte bereits 2017 sein Interesse bekundet und sich nach einer Konzession für den Betrieb von Taxen in Solms erkundigt. Dabei blieb es aber vorerst.

RP sieht Bedarf in Solms gegeben

Im Dezember stellte dann eine Firma aus Aßlar offiziell einen Antrag auf eine Betriebserlaubnis. Damit diese erteilt werden kann, muss es eine rechtskräftige Verordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für den Verkehr mit Taxis in Solms, kurz: Taxenordnung, geben. In Hinblick auf die gemeinsame Ordnungsverwaltung mit der Stadt Braunfels wurde ein einheitliches Vorgehen für beide Städte erarbeitet. Das Regierungspräsidium in Gießen (RP) hatte bereits den Bedarf für die Stadt Solms bestätigt.

Somit war es nun an den Stadtverordneten, in ihrer Sitzung über eine neue Taxenordnung abzustimmen. Einstimmig beschlossen diese die Verordnung. Dem Unternehmen aus Aßlar kann nun die Erlaubnis für den Betrieb von Taxis in Solms erteilt werden. (jeb)