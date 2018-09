Sommerlad fördert Bildungsprojekt

Bildung ist wichtigster Bestandteil für eine erfolgreiche Zukunft. Doch diese Chance haben Jugendliche, die einen Hauptschulabschluss machen, oft nicht. Das Projekt „Übergang Schule-Beruf“ des Schulverwaltungsamts der Stadt Gießen soll diesen Jugendlichen helfen. Der „Verein zur Förderung der Schulen der Stadt Gießen“ setzt es um: Geschulte Sozialpädagogen begleiten Jugendliche ab der siebten Klasse und bis ein halbes Jahr über ihren Abschluss hinaus. Sie helfen ihnen, Kompetenzen und Talente zu finden und zu fördern und suchen zusammen mit den Jugendlichen ein passendes Angebot aus – etwa weiterführende Schulen oder Ausbildung.

Der Rotary-Hilfsfonds des Rotary-Clubs Gießen – Altes Schloss, in dem sich auch Möbelunternehmer Frank Sommerlad seit Jahren engagiert, unterstützt diese Arbeit. Sommerlad bat die Gäste zur Feier seines 50. Geburtstages, anstelle von Geschenken einen selbst gewählten Betrag für den Rotary-Hilfsfonds Gießen und damit für das Projekt „Übergang Schule-Beruf“ zu spenden. Auch Geschäftspartner und Mitarbeiter beteiligten sich. Insgesamt 5645 Euro sind zusammengekommen, die Frank Sommerlad nun per Spendenscheck symbolisch an Astrid Eibelshäuser, Vorsitzende des Vereins zur Förderung der Schulen der Stadt Gießen und an Uta Hinkelbein, Leiterin des Schulverwaltungsamtes der Universitätsstadt, überreichte. (red)