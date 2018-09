Sparda-Bank schenkt 15 000 Euro

Die Spendenaktion „Helft uns helfen“ hat in diesem Jahr Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche in den Fokus gerückt. Es gebe viele sogenannte „Risikofamilien“, die per se für Kinder schlechtere Chancen in Kita und Schule mit sich brächten, erläutere Dr. Uwe Röndigs, Chefredakteur der Zeitungsgruppe Lahn-Dill: „Unsere Gesellschaft ist so reich, dass sie sich solch einen Zustand nicht leisten darf.“

Unterstützung für das Ehrenamt

Die Spenden, die gesammelt werden, sollen unter anderem helfen, die Grundkompetenzen wie das Lesen zu fördern, Zugang zu Kultur verschaffen und interkulturelles Lernen fördern. Unterstützt werden zudem Projekte, die früh die Förderung in den Mittelpunkt stellen und dabei die ganze Familie einbeziehen sowie die Grundbedürfnisse sicherstellen.

„Helft uns helfen“ unterstützt mit der aktuellen Aktion Organisationen, die sich dem Thema zuwenden und unterschiedliche Projekte auf den Weg dazu gebracht haben.

Zwölf Verbände und Einrichtungen nehmen an der Aktion teil: Die Lebenshilfe Wetzlar, die Lebenshilfe Dillenburg, die Kreisverbände Limburg-Weilburg und Lahn-Dill/Wetzlar des Deutsches Kinderschutzbunds, der Caritasverband Wetzlar/Lahn-Dill-Eder, der Förderverein des Bildungsforums Mengerskirchen, das Kulturticket Lahn-Dill, das Albert-Schweitzer-Kinderdorf Wetzlar, die Königsberger Diakonie, die Evangelische Kirchengemeinde Niedergirmes, die Hinterländer Werkstätten der Lebenshilfe und die Phantastische Bibliothek Wetzlar.

Rüdiger Orth, der im Juni den neuen Vorstand der Sparda-Bank Hessen ergänzen soll, sowie die Filialleiter Jan-Daniel Wolfseher (Dillenburg) und Michael Eichler (Herborn) hatten zudem je 5000 Euro für den Kreisverband Dillkreis des Deutschen Roten Kreuzes, den Förderverein der Budenbergschule Haiger und den AWO-Kreisverband Lahn-Dill mitgebracht.

„Es ist schön, dass wir ein bisschen helfen können und Menschen in ihrem Ehrenamt unterstützen können“, freute sich Rüdiger Orth, dass „seine“ Bank den drei karitativen Einrichtungen und der Aktion „Helft und helfen“ zur Seite steht: „Es ist ein Dankeschön für dauerhaftes soziales Engagement und die Arbeit, die denen zu Gute kommt, die es nicht so gut haben.“ (kaw)