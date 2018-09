Sparen und Gutes tun

Als Nachweis hatten alle kleinen Sparer ihren Besuch mit einem farbigen Fingerabdruck dokumentiert. Bei der Auszählung kam nun der stolze Betrag von 1025 Euro für den Kinderschutzbund zusammen. Norbert Spory, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Wetzlar, übergab die Spende an Gudrun Geißler, Vorsitzende des Kinderschutzbundes Lahn/Dill. „Vielen Dank für die Spende, die wir für zwei laufende Projekte gut gebrauchen können“, sagte Geißler. Das erste Projekt „Lena sagt nein!“ und „Ben sagt nein!“ richtet sich an Kindergarten- und Grundschulkinder. Ziel ist die Förderung einer selbstbestimmten und gefahrenfreien Entwicklung der Kinder. Die Kinder erlernen spielerisch, wie sie auf Annäherungen fremder Erwachsener angemessen reagieren und den eigenen Willen äußern können. Das zweite Projekt „Doktorspiele“ betrachtet die Entwicklung der 3- bis 4-Jährigen und richtet sich nicht nur an die Kinder, sondern auch ganz gezielt an Eltern, Erzieher, Gruppenleiter und pädagogische Fachkräfte. Körpererkundung und Doktorspiele gehören zur kindlichen Entwicklung dazu. Doch: Wo werden Grenzen überschritten? Wie kann dies erkannt werden und was sind die Ursachen dafür? Diese Fragen stehen im Zentrum des Projekts. (red)