Sparkasse Wetzlar unterstützt Schüler

Möglich wurde das durch eine Spende der Sparkasse Wetzlar in Höhe von 5000 Euro an den Förderverein der Schule. Schulleiterin Inge Denninghoff und ihr Team nahmen den Brückenlauf zu Anlass, um dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Norbert Spory zu danken. Margarete Wolff vom Förderverein erläuterte, dass die Läufer im vergangenen Jahr beim Brückenlauf mit einfachen T-Shirts an den Start gingen. Bei dem strömenden Regen seien die Aktiven so sehr nass geworden, dass der Wunsch aufkam, Funktions-T-Shirts anzuschaffen, die Feuchtigkeit nach außen leiten, aber nicht nach innen durchlassen.

Da die Kosten für solch eine Investition nicht im normalen Haushalt vorgesehen waren, habe sich der Vorstand des Fördervereins entschlossen, die Spende der Sparkasse für diese Anschaffung zu verwenden. Erst die Zuwendung der Sparkasse, die den Förderverein jährlich bedenkt, habe es ermöglicht, in diesem Jahr in gemeinsamen T-Shirts am Lauf teilzunehmen. (lr)