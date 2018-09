Sparkasse bleibt allein im Gerät

Der Automat ist dem Einsatz einer Bürgerinitiative zu verdanken. Sie gründete sich, als die Schließung der örtlichen Sparkassenfiliale bekannt wurde. Der Geldautomat wird von der Firma Cardpoint betrieben, an Bargeld kommen dort Kunden der Sparkasse Wetzlar.

Und das wird vorerst auch so bleiben: Auf Anregung der BI hat der Automatenbetreiber weitere Banken gefragt, ob auch sie sich in Fellingshausen engagieren und ihren Kunden das Abheben am Automaten ermöglichen wollen.

BI bedauert Absagen anderer Institute

„Nach Abschluss der Gespräche teilen wir Ihnen heute mit, dass sich derzeit kein weiteres Geldinstitut, neben der Sparkasse Wetzlar, aus strategischen oder anderen Gründen für ein solches Engagement bereit erklärt“ schreibt der Geldautomatenbetreiber. Die BI bedauert dies ausdrücklich, stelle die Entscheidung doch eine Beeinträchtigung der allgemeinen Bemühungen um ein lebenswertes Fellingshausen dar, wie es aus Kreisen der BI heißt. Als neutrale Organisation könne man keine Empfehlungen aussprechen. Es bleibt also jedem Einzelnen überlassen, seine Schlüsse aus der Entscheidung der Geldinstitute zu ziehen.

Ungeachtet dessen hoffen Gerold Rentrop, Bianka Spohr und Helmut Mattig auf weitere rege Nutzung des Automaten. Die Beibehaltung des Ist-Zustandes (Standort, Konditionen) ist zwischen dem Automatenbetreiber, der Sparkasse Wetzlar und der Gemeinde Biebertal vertraglich geregelt. Für jede Abhebung wird eine Gebühr von 50 Cent fällig. (vm)