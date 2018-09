Sparkasse fördert Orchester

Während einer Veranstaltung in der Kongresshalle überreichten Vorstandsvorsitzender Peter Wolf und seine Stellvertreterin Ilona Roth einen Spendenscheck an Vorsitzenden Reinhard Puhl. Wie Wolf bei der Spendenübergabe betonte, erfreut das Orchester viele Musikbegeisterte und bildet an verschiedenen Instrumenten aus. Die Mitglieder pflegen zudem einen Dauerzeltplatz mit fester Hütte, die der Verein in den 60er Jahren auf einem Gelände der Gemeinde errichtet hatte. Platz und Hütte werden auch rege von Vereinen aus anderen Orten genutzt. (wi)