Sparkasse fördert Vereine

Aßlar/Wetzlar Auch in diesem Jahr konnte die Sparkasse Wetzlar wieder viele Vereine und Einrichtungen aus ihrem Geschäftsgebiet der Regionaldirektion West (Niedergirmes, Hermannstein, Aßlar, Ehringshausen, Ulm und Leun) mit einer Spende unterstützen. Der verantwortliche Regionaldirektor Christian Diehl und die jeweiligen Leiter der Beratungscenter übergaben die Spenden im Rahmen einer Feierstunde im Beratungs-Center Aßlar. „Dieses Engagement ist in Zeiten wie diesen, die durch die Niedrigzinsphase und zunehmende bankenrechtliche Aufsichtsregelungen gekennzeichnet sind, keineswegs eine Selbstverständlichkeit“, betonte Diehl. So konnten insgesamt 5000 Euro verteilt werden. Einmal mehr habe die Sparkasse Vereine berücksichtigt, die „unsere Region freundlicher, fürsorglicher, sicherer, wärmer, lebendiger und leistungsfähiger machen“. Mit einem lockeren Meinungs- und Gedankenaustausch klang der für alle Anwesenden wertvolle Abend aus. (red/Foto: privat)