Sparkasse gibt 5000 Euro

Über den Förderverein kommt der Betrag den Schülern und Lehrern an Wetzlars Oberstufengymnasium zugute.

In diesem Jahr fließt der Betrag in die Anschaffung einer mobilen Musikanlage, mehrerer Dokumentenkameras sowie in die geplante Einrichtung eines „grünen Klassenzimmers“.

Zur Scheckübergabe waren Sparkassenvorstand Norbert Spory sowie Ulrike Kynast aus dem Vorstand der Sparkassenstiftung an die Goetheschule gekommen. Den Förderverein vertrat der neue Vorsitzende, Dennis Herbel, der seit Kurzem an der Spitze des Vereins steht. Für die Goetheschule waren Schulleiter Carsten Scherließ sowie Schüler der Jahrgangsstufe 13 bei der Spendenübergabe anwesend. Dabei konnten die Schüler einige der Neuanschaffungen direkt begutachten.

Die „Stiftung der Sparkasse Wetzlar“ besteht seit 1967. Ihr Ziel ist die Unterstützung und Förderung von vielfältigen Organisationen und Institutionen im Geschäftsbereich der Sparkasse, darunter solche aus dem Bereich des Gesundheitswesens, der Wissenschaft und Forschung, der Kunst, Kultur, Bildung sowie Erziehung. (fst)