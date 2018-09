Sparkasse verteilt 610 000 Euro Spenden

Alle vertretenen Vereine und Institutionen haben in diesem Jahr eine Spende der Sparkasse bekommen oder wurden während der Gala mit einer Unterstützung von jeweils mehr als 1000 Euro bedacht. „Sie repräsentieren einen Querschnitt durch das ehrenamtliche Engagement in unserer Region. Ohne ihre Arbeit wären viele Bereiche unserer Gesellschaft weniger sozial, kulturell und sportlich, also weniger lebenswert“, lobte Sparkassenvorstand Norbert Spory.

Er erinnerte an eine Besonderheit: Fast auf den Tag vor 50 Jahren, am 29. November 1967, wurde die Satzung der Krankenhausstiftung der Kreissparkasse Wetzlar unterzeichnet, die Stiftung mit einem Kapital von damals 500 000 Mark ausgestattet. „Unsere Stiftung wird also 50 Jahre alt. Auch dies gilt es heute zu feiern“, sagte Spory. Der Stiftungszweck war zunächst auf die gemeinnützigen Krankenhäuser der Region ausgerichtet und sollte die Beschaffung moderner medizinischer Geräte unterstützen. 2007 wurde der Zweck ausgeweitet, die Einrichtung zur „Stiftung der Sparkasse Wetzlar“ umgewandelt. Heute beträgt das Stiftungskapital 5,4 Millionen Euro. Im Verlauf der 50 Jahre konnten aus den Erträgen der Stiftung 3,7 Millionen Euro für gemeinnützige Zwecke vergeben werden.

Spory berichtete, in den Gesamtspendenbetrag des Jahres seien 358 300 Euro aus dem Ertrag der Sparkasse und 90 500 Euro aus dem Prämiensparen geflossen. Aus den Zinserträgen der Stiftung wurden 146 000 Euro bereitgestellt. 14 500 Euro stammen aus der Sparkassen-Kulturstiftung der Finanzgruppe Hessen-Thüringen. Mit Schwerpunkt seien Berufs- und weiterführenden Schulen unterstützt worden.

Anschließend stellten Spory sowie seine Vorstandskollegen Stephan Hofmann und Stefan Rink die Spendenempfänger vor. 42 500 Euro gab es in der Sparte „Bildung, Denkmalpflege und gesellschaftliches und soziales Engagement“ für 20 Organisationen. Im Bereich Sport, Musik, Schulen standen für 16 Spendenempfänger 38 700 Euro bereit. Vertreter von 15 Organisationen der Bereiche Gesundheit, Engagement für Kinder und kirchliches Engagement wurden mit 28 500 Euro bedacht.

Jubiläumsspenden gehen an die Lahn-Dill-Kliniken und die BDH-Klinik in Braunfels

Aus Anlass des Stiftungsjubiläums und des 178. Geburtstags der Sparkasse Wetzlar waren im Sommer Vereine und Organisationen aufgerufen, sich um eine Spende für ein förderungswürdiges Projekt zu bewerben. Dabei ging es um jeweils 1780 Euro. Insgesamt 26 700 Euro überreichte Ulrike Kynast, Vorstandsmitglied der Sparkassenstiftung, an Vertreter von 15 Vereinen und Organisationen.

Sieben Spenden, jeweils über 5000 Euro, aus dem Topf der Stiftung überreichten Landrat Wolfgang Schuster und Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner als Vertreter des Verwaltungsrates der Sparkasse an sieben Einrichtungen. Die größten Einzelspenden gingen an die Lahn-Dill-Kliniken (18 000 Euro) und die BDH-Klinik Braunfels (15 000 Euro) für die Anschaffung medizinischer Geräte. Als Jubiläumsspenden erhielten die beiden Kliniken weitere 20 000 beziehungsweise 10 000 Euro, die zweckgebunden dafür gedacht sind, die Situation der Patienten angenehmer zu machen.

In seiner Laudatio hob Schuster die Bedeutung des Ehrenamtes hervor. Über 100 000 der 252 000 Einwohner des Landkreises seien ehrenamtlich aktiv, das mehr als fünf Stunden pro Woche. Daraus resultierten 26 Millionen Stunden freiwilliger Tätigkeit. „Eine tolle Leistung“, sagte Schuster. „Wir können ihnen keine Arbeit abnehmen oder vergüten, aber wir können sie ermuntern: Machen sie weiter und die Sparkasse wird sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen.“

Spory ging auch auf die Lage des Finanzmarkts mit Negativzinsen und Eingriffen der Europäischen Zentralbank ein. Obwohl diese Entwicklungen in der Ertragslage deutlich Spuren hinterlassen hätten, unterstütze die Sparkasse weiterhin ehrenamtliches Engagement vor Ort. Sie investiere ins Filialnetz, habe aber auch Kosteneinsparungen eingeleitet, um zukunftsfähig zu bleiben.

Die Formation „Stimmen 2001“ des Männergesangvereins Eintracht Ehringshausen mit Dirigentin Anja Nell-Fey sorgte für die gelungene musikalische Begleitung der Spendengala.