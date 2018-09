Tina Christmann im Unternehmerbeirat

„Die mittelhessische Region an Lahn und Dill ist die Werkbank Hessens“, wird Tina Christmann in einer Pressemitteilung der HTAI zitiert. Diese innovativen, international ausgerichteten Industrieunternehmen benötigten exzellente Rahmenbedingungen. „Dafür werde ich in Wiesbaden werben“, verspricht Tina Christmann-Ayles, „die Aktivitäten der Landesregierung dazu müssen vernetzt und koordiniert werden“. Neben der Vizepräsidentin der IHK Lahn-Dill wurden Julia Esterer, Geschäftsführerin der Dr.-Ing. Ulrich Esterer GmbH & Co. KG in Helsa, und Markus Pfuhl, Chief Digital Officer der Viessmann Werke GmbH & Co. KG, berufen. „Wir freuen uns, dass zwei außergewöhnliche Frauen in besonderen Führungspositionen sowie ein Experte für Digitalisierung und Unternehmensentwicklung für den Unternehmerbeirat der Hessen Trade & Invest GmbH gewonnen werden konnten“, sagt Mathias Samson, Staatssekretär und Vorsitzender des Aufsichtsrats. Die HTAI ist die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Landes Hessen. Ihre zentrale Aufgabe ist, die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts- und Technologiestandortes Hessen zu sichern und zu erhöhen. (red)