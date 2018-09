Training ist besser als Medikamente

Professor Dr. Ardawan Julian Rastan, Chefarzt und Direktor der Klinik für Herz- und thorakale Gefäßchirurgie am UKGM, begrüßte rund 200 Zuhörer. Er erklärte, dass Herzinsuffizienz bei einer älter werdenden Bevölkerung fast schon zur Volkskrankheit geworden sei. Rund drei Millionen Krankenhausaufenthalte aufgrund von Herzproblemen seien ein nicht unerheblicher Kostenfaktor für die Krankenkassen. Knapp 50 000 Patienten sterben jährlich aufgrund von Herzerkrankungen.

Mit dem Sport aber nicht übertreiben

Oberärztin Dr. Yulia Sharkova berichtete über „Möglichkeiten der medizinischen Herzunterstützung bei der akuten Herzschwäche“. Zwei bis drei Millionen Deutsche leiden derzeit unter chronischer Herzschwäche, wobei zwischen akuter und chronischer Herzschwäche unterschieden werden muss.

Die Herzschwäche selbst sei ein schleichender Prozess, der mit Tabletten behandelt werden könne. Die abnehmende Herzleistung gehe mit abnehmender Leistungsfähigkeit einher. Zum Schluss könne ein Patient nur noch im Bett sitzen und sei ausschließlich mit dem Aufrechterhalten der Atmung beschäftigt. Sharkova informierte über neue Möglichkeiten der Herzunterstützung mittels implantierbarem Defibrillator, der selbstständig das Herz kontrolliere und nötigenfalls eingreife.

Professor Dr. Rastan referierte anschließend über „Chirurgische Therapieoptionen der chronischen Herzschwäche“. Viele der Ursachen von Herzschwäche seien leicht zu behandeln. Dazu zählen koronare Herzerkrankung und Herzklappenfehler.

Rastan hatte Fotos mitgebracht, um die operativen Möglichkeiten zu zeigen. Er berichtete, dass es jährlich nur rund 300 Herzimplantationen in Deutschland gebe. Und dass, da diese Zahl aktuell abnehme, nach alternativen Behandlungsmethoden gesucht werden müsse.

Dr. Dimitar Divchev wollte in seinem Vortrag „Training und Sport mit Herzinsuffizienz“ gar nicht von Sport reden – er beschränkte sich auf die Begriffe Training und Belastungsgestaltung.

Auch mit einem erkrankten Herz sei durch gezieltes Training eine Leistungssteigerung von 15 bis 30 Prozent möglich. „Gezieltes Training unter Anleitung ist besser als jedes Medikament“, sagte er, riet aber vom eigenständigen Absetzen von Medikamenten dringend ab.

Divchev empfahl anaerobes Ausdauertraining und leichtes Krafttraining, wodurch sich die Mortalitätsrate um 60 Prozent reduzieren lasse. Er warnte aber auch vor Übertreibung, was den genau gegenteiligen Effekt habe und das Herz weiter schwäche. Klaus Dietze (Gladenbach-Frohnhausen), der die Veranstaltung für die Deutsche Herzstiftung betreute, regte die Einrichtung einer „Herz-Gruppe“ in Marburg an und bot an, dabei Hilfestellung zu leisten.

Kontakt: Klaus Dietze, & (0 64 62) 17 49, E-Mail: klaus.gertrud.dietze@t-online.