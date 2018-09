Trotz Niedrigzinsen mehr gespart

Damit liegt der Gewinn in etwa auf dem Niveau des Jahres 2016. Die beiden Vorstände Michael Lehr und Volker Schönau sind mit dem Geschäftsjahr 2017 deshalb zufrieden. Dies insbesondere vor dem Hintergrund des anhaltenden Zinstiefs. Der Zinsüberschuss des Jahres 2017 falle rund eine Million niedriger aus als 2016, berichtete Lehr. Diese Summe habe die Bank dank gesteigerte Erträge durch Provisionseinnahmen und durch Kostenreduktion kompensiert. Für die Kunden habe es 2017 keine Preissteigerungen gegeben.

„Wollen als eigenständiges Institut weiterhin nah an den Kunden dranbleiben“

„Wir sehen unsere Bank für die Zukunft gut aufgestellt“, sind sich die beiden Vorstände einig. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und werden als selbstständiges Institut im ehemaligen Dillkreis nah an den Kunden dranbleiben“, stellte Lehr fest. Grund für ihre Zuversicht: Die Sparkasse arbeite kontinuierlich daran, die Beratungsqualität zu verbessern. Zwar seien Schalterzeiten reduziert und Filialen geschlossen worden, die Beratungszeiten aber von 8 bis 20 Uhr erweitert worden. Damit komme die Sparkasse den Bedürfnissen insbesondere berufstätiger Kunden nach. Um die Beratung vor Ort zu verbessern, seien die Weichen für die Modernisierung der Filialen Herbornseelbach, Eibelshausen und Driedorf gestellt. Das neue Filialkonzept sei weitgehend umgesetzt. Nach erfolgter Modernisierung solle der Standort Eibelshausen die Anlaufstelle der Kunden aus Eschenburg werden. Die Filialen in Wissenbach und Hirzenhain würden geschlossen. In Wissenbach könnten sich die Kunden an einem Automaten weiter mit Bargeld versorgen.

Trotz niedriger Zinsen verzeichnete die Bank einen neuen Rekord bei den betreuten Kundengeldern. Sie stiegen um 50,6 Millionen Euro (+ 3,6 Prozent) auf rund 1,46 Milliarden Euro. Dabei habe sich der Trend hin zu kurzfristigen Anlagen gefestigt. „Auch das Wertpapiersparen lag im vergangenen Jahr voll im Trend“, sagte Lehr. Die Wertpapierbestände seien um 12,7 Prozent auf 278,1 Millionen Euro gestiegen. Einen Rekordwert vermeldet die Sparkasse bei den Darlehenszusagen. Sie gewährte Kredite in Höhe von 148,6 Millionen Euro. Das entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 3,3 Prozent. „Getragen wurde der Zuwachs von Privatpersonen und Unternehmen gleichermaßen“, sagte Lehr. Kredite im Privatbereich (plus ein Prozent, 94,5 Millionen Euro) seien überwiegend zur Finanzierung von Hausbau, Hauskauf und Sanierung in Anspruch genommen worden. Mit einem Plus von 4,1 Prozent (52,1 Mio. Euro) seien die Kreditzusagen an Unternehmen und Selbstständige auch ein Beleg für die derzeit robuste Konjunktur.

370 Vereine und Institutionen in der Region mit rund 311 000 Euro unterstützt

Die Zahlen des Jahres 2017 machen deutlich, dass das Nutzungsverhalten der Kunden im Wandel begriffen ist. Die Digitalisierung ist unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Von den rund 1,18 Millionen Überweisungen wurden beispielsweise 604 427 online getätigt, während die Zahl der Überweisungen auf Formularen von 381 340 auf 328 803 sank. 6665 Kunden nutzen die Sparkassen-App für ihre Transaktionen. Das sind 1437 mehr als im Jahr zuvor. Gut angenommen, berichteten die Vorstände, werde auch die Online-Filiale „S-Live“. Per Chat hätten sich im vergangenen Jahr 1600 Kunden beraten lassen. 1300 nutzten regelmäßig den Messengerdienst „Whatsapp“.

„Wir fühlen uns der Region verpflichtet“, stellte Lehr bezüglich des sozialen Engagements der Bank fest. Im vergangenen Jahr seien 370 Vereine und Institutionen mit einer Summe von 311 000 Euro unterstützt worden. Die Spenden- und Sponsoringbeträge hätten sich auf 271 000 Euro summiert. Die seit 1996 bestehende Stiftung habe 40 000 Euro ausgeschüttet. Sie sei mit einem Stiftungskapital von 3,4 Millionen Euro ausgestattet.

In Zahlen

Bilanzsumme 1,29 Mrd. Euro

Gewinn 2,00 Mio. Euro

Kundengelder 1,46 Mrd. Euro

Wertpapiervolumen 278,10 Mio. Euro

Darlehenszusagen 148,60 Mio. Euro

Kundenkreditvolumen 755,60 Mio. Euro

Mitarbeiter 294

Auszubildende 20

Filialen 20