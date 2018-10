Trotz Skepsis: Bezahlen per Funk kommt

Entscheidender Pluspunkt des „Plastikgeldes“ ist die Schnelligkeit. Der Kunde hält an der Kasse im Supermarkt oder in einem anderen Geschäft eine dafür ausgestattete EC- oder Kreditkarte kurz vor ein entsprechendes Lesegerät – und schon ist der nächste an der Reihe. Einkaufen soll so für Händler und Kunden über kurz oder lang bequemer gestaltet werden.

Wie das funktioniert? Mit Hilfe einer Funktechnik namens Near Field Communication – kurz NFC und zu Deutsch Nahfeldkommunikation. Ein in die Karte integrierter Chip und das Lesegerät im Kassenbereich tauschen per Funk die notwendigen Daten wie Kartennummer, Gültigkeit und den fälligen Betrag aus.

Heimische Banken unterstützen die Umrüstung: „Bereits 70 Prozent der Karten von Sparkassenkunden im Kreis sind NFC-fähig“, sagt Christian Kolb, Abteilungsdirektor der Unternehmensentwicklung der Sparkasse Dillenburg: „Bis 2020 sollen es deutschlandweit alle sein.“

Auch die Voks- und Raiffeisenbanken ziehen mit. Durch die Fusion der Genossenschaftsbanken VR Bank Biedenkopf-Gladenbach, Volksbank Dill und Volksbank Herborn-Eschenburg in diesem Jahr, „werden alle Kunden aus dem ehemaligen Dillkreis im November mit neuen Girocards ausgestattet“, kündigt Armin Wickel vom Vorstand der VR-Bank Lahn-Dill an.

Seit einigen Monaten gibt es NFC-fähige Lesegeräte beispielsweise auch im Rewe Petz in Dillenburg. Das Kassieren funktioniert dadurch deutlich zügiger, denn bei Beträgen bis 25 Euro ist weder das Eingeben der Geheimzahl noch eine Unterschrift für ein Lastschriftverfahren nötig, um den Bezahlvorgang abzuschließen.

Der tägliche Kundenkontakt zeigt allerdings, dass einige noch gar nicht wissen, was ihre EC-Karte alles kann. Kein Wunder, denn die technische Neuerung macht sich auf der Karte kaum bemerkbar. Lediglich ein unscheinbares Wellensymbol, das dem WLAN-Zeichen ähnelt, unterscheidet neue und alte Karten voneinander.

Auch wenn an der Aral-Tankstelle in Herborn und im Obi-Markt in Haiger noch nicht ausnahmslos alle Karten gelesen werden können, nehmen die Kunden die neue Art der Bezahlung an. Gleiches gilt für das Kaufhaus „Dill-Center“ in Herborn. Im Haigerer Herkules-Center wird etwa jede zehnte Kartenzahlung per Funktechnik abgewickelt.

Der Markt war einer der ersten, der nach der Testphase bereits vor etwa einem Jahr mit den Lesegeräten ausgestattet wurde. „Für uns ist kontaktloses Zahlen eine Zukunftstechnologie“, sagt Christian Kolb. Besonders im Lebensmittelhandel sei die Funktechnik aus hygienischen Gründen ein Fortschritt. Weil Einkäufe beim Bäcker oder Metzger meist unter die einheitlich bestimmte 25-Euro-Grenze fallen, kämen Fachangestellte nicht mehr mit „verkeimtem Bargeld“ in Berührung.

Meinung ist geteilt: Manche Händler haben die neue Technik schon, aber Kunden nutzen sie kaum

Obwohl die Menschen im ehemaligen Dillkreis noch nicht restlos von der Technik überzeugt zu sein scheinen, wächst die Zahl der Ladenbetreiber, die sich mit der Neuerung angefreundet haben: „Ernsting‘s family“ und Bonsels in Dillenburg, „Fressnapf“ in Haiger und „Neusehland“ in Herborn verfügen beispielsweise über die passenden Lesegeräte, sie werden aber bisher von Kunden kaum genutzt.

In Dillenburgs Innenstadt sind sich Betreiber der Parfümerie Seibel, vom Modehaus Horn und von Juwelier Hinckel einig, dass sich zum jetzigen Zeitpunkt eine Anschaffung neuer Instrumente aufgrund der geringen Nachfrage noch nicht lohne. Dieser Meinung schließen sich auch jene von Jeans Fritz in Haiger und „Intersport“ in Herborn an.

Aber woher kommt die Zurückhaltung gegenüber Karte und Funk? „Die Deutschen lieben ihr Bargeld“, sagt Sparkassenmann Christian Kolb. Währungsreformen und die Entwicklung vom einstigen EC-Scheck hin zur EC-Karte seien geschichtliche Hintergründe für dieses Phänomen. Die Karte sei lange nur zur Beschaffung von Bargeld und nicht als Zahlungsmittel selbst genutzt worden.

Kontaktloses Bezahlen ist aber längst nicht alles, was die moderne Technik hergibt. Im digitalen Zeitalter ist auch das Bezahlen mit einem Smartphone immer mehr im Kommen.

„Das Handy ist schneller zur Hand, als das Bargeld abgezählt oder Plastikkarten aus dem Portemonnaie geholt“, sagt Armin Wickel von der VR-Bank. „Insbesondere bei jungen, technikaffinen Kunden wird das Handy immer mehr zu einem ‚Allzweckgerät.“

Voraussetzung für die Nutzung der digitalen Kredit- und Girokarte ist sowohl für Sparkassen- als auch VR-Bank-Kunden zum einen ein onlinebankingfähiges Girokonto und zum anderen das Herunterladen der jeweiligen Banking-App. Das funktioniert bisher aber nur auf Smartphones mit dem Betriebssystem Android. „Apple hat die notwendige Schnittstelle in den Geräten nicht zur freien Nutzung freigegeben“, sagt Wickel.

Entgegen allgemeiner Zweifel würden die bankeneigenen Apps einen hohen Sicherheitsstandard aufweisen, der Daten schütze und sichere Transaktionen gewährleiste, sagt Kolb.