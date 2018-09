UKGM unterstützt Projekt in Kamerun

Bei einem Einsatz in Afghanistan hat der Hamburger Dr. Max Leßle 2007 einer Einheimischen das Gesicht zurückgegeben, wie sie selbst sagt. Sie hatte nach einem Dolchangriff ihres Mannes schwere Gesichtsverletzungen erlitten und nach mehreren Operationen schreckliche Narben zurückbehalten. Der Experte für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und plastische Chirurgie stellte ihr Gesicht ein Jahr nach dem Angriff vollständig wieder her.

Darüber spricht Max Leßle im Interview gar nicht. Dr. Boris Stuck, Direktor der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am Universitätsklinikum in Marburg (UKGM), stellt Leßle als großartigen Spezialisten vor, der „seit Jahren auf höchstem Niveau praktiziert“.

Max Leßle kam im vergangenen Jahr zunächst als Honorarkraft ans Marburger Universitätsklinikum, als an der HNO-Klinik eine angespannte Personalsituation herrschte, so Stuck. „Herr Dr. Leßle hat uns in dieser Zeit ganz stark und hoch engagiert geholfen. Ohne ihn hätten wir in dieser Zeit die Versorgung kaum aufrechterhalten können.“

Dr. Leßle begann als Arzt bei der Bundeswehr mit einer Reihe von Auslandsaufenthalten. Auch danach zog es ihn immer wieder ins Ausland. Vor acht Jahren reiste er das erste Mal nach Kamerun. Mittlerweile verbringt er jährlich etwa neun Monate als Chefarzt am Hôpital Protestant Ngaoundéré, wo er die Abteilung für Kopf-Hals-Chirurgie und plastische Operationen aufgebaut hat. „Eine Versorgung im Bereich HNO gab es in den Nordprovinzen von Kamerun nicht, bevor wir anfingen“, erklärt Dr. Leßle.

Mit „wir“ meint er seinen Verein „HNO für Kamerun“, den er zusammen mit weiteren Enthusiasten vor fünf Jahren gegründet hat. In Kamerun ist er Chefarzt, hat etwa 240 Operationen im Jahr und 900 Erstkontakte. „Das ist so viel, dass mehr eigentlich gar nicht mehr geht“, resümiert er. Wenn er nicht vor Ort ist, ist die HNO-Abteilung in Ngaoundéré nur eingeschränkt tätig, das Pflegepersonal versorgt die Akutfälle. „In Kamerun werden höhere Anforderungen an die Schwestern und Pfleger gestellt. Sie müssen dort viel mehr Aufgaben übernehmen als in Deutschland“, erklärt er.

In Kamerun schult Dr. Leßle das Pflegepersonal auch für viele ärztliche Aufgaben

Möglich macht das sein intensives Training, wenn er vor Ort ist. So sind beispielsweise das Versorgen von Nasenbluten oder das Entleeren eines Abszesses unter Narkose für das Pflegepersonal in Kamerun alltägliches Geschäft. Schwierigere Fälle übernimmt Dr. Leßle ab September wieder selbst.

Die afrikanischen Patienten nehmen zum Teil tagelange und kilometerweite Anfahrten in Kauf, um von dem deutschen Spezialisten behandelt zu werden.

In der Zeit, in der er nicht in Kamerun ist, ist er nun als Facharzt an der HNO-Klinik Marburg fest angestellt. Mit dem Geld, das er hier verdient, kann er sein Projekt in Kamerun weiter ausbauen. Vor allem aber kann er sein Wissen und seine Erfahrungen an die Studenten und jungen Ärzte in Marburg weitergeben.

„Er ist eine absolute Bereicherung für unser Haus“, lobt Boris Stuck. „Auch seine Lebenserfahrung tut unserer Abteilung gut.“

Durch die Kooperation besteht für die Marburger Nachwuchskräfte die Möglichkeit, Erfahrungen in Kamerun zu sammeln. Eine Medizinstudentin hat bereits vier Monate ihres praktischen Jahres am Hôpital Protestant Ngaoundéré gearbeitet. „Dort sehen sie auch mal was anderes als nur die Hightech Medizin von Deutschland“, sagt Leßle, der sich über die Kooperation mehr als freut. „Früher standen wir völlig allein, auf einmal ist da das UKGM im Hintergrund.“

Diese Unterstützung ermöglicht auch die Entwicklung langfristiger Projekte vor Ort. Stuck hofft, dass in Zukunft auch mal ein Arzt aus Kamerun nach Marburg kommen kann, um sich hier weiterzubilden. „Unser Ziel ist ein regelmäßiger Austausch, der beide Seiten voranbringt“, so der Klinikdirektor.

In all den Jahren in Afrika hat Max Leßle vor allem das deutsche Gesundheitssystem schätzen gelernt. „Wenn man in Ländern wie Kamerun arbeitet, dann schaut man demütiger auf das System hier in Deutschland, trotz seiner Schwächen.“ In Kamerun müssen alle Behandlungen oder Operationen bar bezahlt werden. Je nach finanziellen Möglichkeiten verhandelt Leßle die Kosten mit den Patienten. Für die, die gar nichts haben, hat er einen Sozialfonds eingerichtet. Irgendwann will Max Leßle die Klinik komplett in die Hände der Kameruner geben.

Weitere Infos zu dem Projekt „HNO für Kamerun“ gibt es im Internet unter www.hno-fuer-kamerun.de.