US-Gouverneur zu Gast in der Oranienstadt

Nach der Firmenbesichtigung des Dillenburger Traditionsunternehmens empfingen Geschäftsführer Ulrich Schoof und Bürgermeister Michael Lotz die hochrangigen Gäste auf dem Schlossberg.

Im Laufe dieses Jahres eröffnet das Dillenburger Unternehmen im Rahmen der fortschreitenden Globalisierung in Georgia ein neues Produktionswerk. Der Standort befindet sich in der Region Hartwell ca. 60 km nordöstlich von Atlanta und ist damit der insgesamt 14. Standort der Dillenburger Traditionsfirma, die zu den führenden Unternehmen in der Automobilbranche zählt. Rund 40 Mitarbeiter werden ab Herbst 2016 in Lavonia für eine reibungslose Produktion von Modulquerträgern, Frontends und anderen Baugruppen sorgen. Als besonderes Zeichen der Anerkennung und als Wertschätzung für die Standortentscheidung zugunsten seines Bundesstaats besuchte der Gouverneur nun den Hauptsitz von LINDE + WIEMANN in Dillenburg.

Der 72-jährige Politiker ist bereits seit über fünf Jahren Staatsoberhaupt in dem nördlich an Florida angrenzenden Bundesstaat. Begleitet wurde er von einer 25-köpfigen Wirtschaftsdelegation aus Atlanta und Umgebung. Vertreter von hochrangigen Unternehmen wie Delta Airlines oder auch von Coca-Cola reisten ebenso mit, wie Angehörige von Universitäten und Technischen Hochschulen sowie Mitarbeiter der Staatsregierung Georgia.

Die heimische Wirtschaft an Lahn und Dill vertrat der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Andreas Tielmann.

Präsentation und Betriebsbesichtigung

Im Firmengebäude der Firma LINDE + WIEMANN in der Industriestraße begrüßte Geschäftsführer Ulrich Schoof die amerikanischen Gäste herzlich und stellte ihnen den deutschen Mutterkonzern vor.

In einer Präsentation und bei einer informativen Werksführung durch die Produktion und die Ausbildungswerkstatt erführen die Gäste alles über die Betriebsabläufe in der Dillenburger Firma.

Beim Besuch in der Oranienstadt durfte der anschließende Abstecher auf den Schlossberg nicht fehlen. Bürgermeister Michael Lotz hieß die hochrangigen Gäste in der Villa Grün herzlich willkommen und betonte, welch große Ehre dieser Besuch für die Stadt bedeute. Mit großer Freude trugen sich Nathan und Sandra Deal ins Goldene Buch der Stadt Dillenburg ein.

Gäste zeigten sich beeindruckt

Nach einem kleinen Imbiss nutzten die Delegationsmitglieder die Gelegenheit zu einer kurzen Besichtigung des Wilhelmsturmes und genossen den Ausblick über die Stadt. Das Gouverneurspaar und seine Delegationsmitglieder zeigten sich beeindruckt von ihrem Tagesaufenthalt in Dillenburg und betonten, viele positive Erinnerungen mit in die USA nehmen zu können.