Uniklinik in Hessen auf Platz 2

Der Marburger Standort des UKGM belegt in der aktuellen Klinikliste des Magazins Platz 18 unter den 100 besten Krankenhäusern Deutschlands. Noch besser schneidet das Krankenhaus im hessenweiten Vergleich ab: Dort ist es auf Rang 2.

Darüber hinaus ehrt das Magazin im Rahmen des großen Krankenhausvergleichs die Uniklinik Marburg in den folgenden elf Bereichen: Alzheimer, Angststörungen, Brustkrebs, Depression, Kardiologie, Multiple Sklerose, Parkinson, Prostatakrebs, Risikogeburt, Strahlentherapie und Zwangsstörungen.

Untersuchungsbasis: 1115 Krankenhäuser

Für die umfangreiche deutschlandweite Liste befragte das Magazin weit mehr als 10 000 Haus- und Fachärzte sowie Chefärzte von Kliniken, welche Häuser sie für die besten halten. Laut „Focus Gesundheit“ besteht die Untersuchungsbasis des Rankings aus 1115 Krankenhäusern aus 18 Fachdisziplinen und 3093 Fachabteilungen.

Auch Daten zu Fallzahlen, Behandlungserfolgen, Komplikationsquoten, der technischen Ausstattung, der Anzahl betreuender Ärzte, der Qualifikation der Pflege sowie zu Patientenzufriedenheit und Hygienestandards flossen in die Bewertung mit ein.

Renz: „Extrem hohe Versorgungsqualität“

Professor Harald Renz, der Ärztliche Geschäftsführer am UKGM Marburg, sagt zu dem Ranking: „Diese Platzierung in der Klinikliste ist Ausdruck der extrem hohen Versorgungsqualität in unserem Klinikum und der hervorragenden Arbeit unserer Ärzte und Pflegekräfte und der Mitarbeiter in der Diagnostik, im medizinisch-technischen Bereich, im Service und der Verwaltung.“

Die Krankenhausbefragung für die diesjährige Klinikliste startet im April dieses Jahres durch das Rechercheinstitut „Minq“. Laut Frank Steibli, Pressesprecher des UKGM, hat der Standort Gießen „weitestgehend von der Beteiligung an dieser Bewertungsliste abgesehen“.

Im Jahr 2015 hatte der Marburger UKGM-Standort bereits Platz 11 unter den 100 besten Krankenhäusern Deutschlands und Rang 1 in Hessen bei der Klinikliste von „Focus Gesundheit“ belegt.