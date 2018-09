VR Bank Lahn-Dill ist beschlossen

Die neue Bank soll VR Bank Lahn-Dill heißen, die Fusion rückwirkend zum 1. Januar 2018 gelten.

Die Vertreter der Bankenmitglieder in Biedenkopf stimmten der Fusion am Donnerstagabend mit großer Mehrheit zu: 249 von 255 Vertretern votierten mit Ja. Am Mittwoch hatten bereits die Vertreter der Volksbank Herborn-Eschenburg in Eibelshausen zugestimmt (79 von 83 Vertretern), am Dienstag die Vertreter der Volksbank Dill in Dillenburg (116 von 117 Vertretern).

Die Fusion soll Einsparungen und Synergien von jährlich etwa 1,8 Millionen Euro bringen.

Bilanzsumme von 1,8 Milliarden Euro

Die neue Genossenschaftsbank wird eine Bilanzsumme von 1,8 Milliarden Euro haben (784 Millionen Euro der VR Bank Biedenkopf-Gladenbach, 710 Millionen Euro der Volksbank Dill und 342 Millionen Euro der Volksbank Herborn-Eschenburg). Zum Vergleich: Die Sparkasse Wetzlar wies zuletzt eine Bilanzsumme von 2,3 Milliarden Euro aus, die Sparkasse Dillenburg von 1,3 Milliarden Euro und die Volksbank Mittelhessen von 6,8 Milliarden Euro.

Die neue VR Bank Lahn-Dill hat rund 97 000 Kunden, davon sind 47 000 Mitglieder der Genossenschaft. Für die Kunden gibt es im gesamten Geschäftsgebiet 34 Geschäftsstellen. In dem Verschmelzungsvertrag ist festgehalten, dass alle Arbeitsverhältnisse übernommen werden sollen. Die drei Banken haben derzeit insgesamt 328 Mitarbeiter, dazu 35 Auszubildende

Juristischer Bankensitz ist Dillenburg

Dillenburg wird juristischer Sitz der neuen Bank, der Standort im Gebiet der VR Bank Biedenkopf-Gladenbach soll später Verwaltungssitz werden. Bis dahin sind die internen Abteilungen an unterschiedlichen Standorten geplant. Erster Sprecher des zunächst siebenköpfigen und später dreiköpfigen Vorstands wird für das restliche Jahr Wolfgang Brühl (59, VR Bank Biedenkopf-Gladenbach). 2019 soll Ralph Uwe Orth (56, Dillenburg) diesen Posten übernehmen.