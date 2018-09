Verschenken statt wegwerfen

GIESSEN 300 "Jäger" haben geduldig auf die Eröffnung des Verschenkmarktes in den Hessenhallen gewartet, bis endlich die Freigabe zur Jagd auf die fast 80 Kubikmeter Geschenke startete. Zum zweiten Mal richteten Landkreis und Jugendwerkstatt Gießen die seit 21 Jahren etablierte Veranstaltung in den Hessenhallen aus. Zehn Minuten vor der offiziellen Hallenöffnung durch Abfallwirtschaftsdezernent Hans-Peter Stock (FWG) und Jugendwerkstatt-Geschäftsführerin Heidemarie Diehl hatten bereits Kinder die Möglichkeit, sich nach Geschenken umzuschauen. Als dann der Ansturm einsetzte, da waren rasch alle Tische dicht umlagert und es wurde eingepackt und unter die Arme gepackt, was zu transportieren war. Zu diesem Zeitpunkt hatten einige bereits anderthalb Stunden ausgeharrt, bis die Hallentore freigegeben wurden. Viele Dinge aus Küche oder Werkstatt, kleine Möbel, Hausrat und Dekorationsartikel waren zu finden, aber auch jede Menge Bücher, Koffer, Taschen und allerlei Krimskrams. Alles, was man mit zwei Händen tragen kann, durfte mitgenommen werden. Dies war auch die einzige Vorgabe, an die sich jedoch nicht alle hielten, ganz Clevere suchten sich einen Koffer und füllten diesen. Andere verstauten ihre Beute im Kinderwagen. (wi/Foto: Wißner)