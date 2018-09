Von der Idee zum fertigen Produkt

Mit den Lehrern für Werkzeugbau und Zerspanungstechnik sowie den Partnerunternehmen Mark3D, Ingersoll Cutting Tools und EVO Informationssysteme wollte die Coffee GmbH die Schüler der Beruflichen Schulen, Studenten der Technischen Hochschule sowie Vertreter von Firmen aus der Region für Produkte und Lösungen begeistern, die den Produktentwicklungsprozess beschleunigen und vereinfachen. Die Coffee GmbH agiert seit rund 20 Jahren als Systemhaus und bietet Softwarelösungen der Marken Solidworks und SolidCAM sowie viele weitere Partnerlösungen.

Das Programm stellte alle Stufen der Produktentwicklung dar. Dabei blieb es nicht bei reiner Theorie: So wurde beispielsweise gezeigt, wie man ein Modell mit Solidworks-CAD modelliert. Joachim Kasemann, Geschäftsführer der Mark3D GmbH zeigte, wie man aus diesen CAD-Daten mit dem 3D Drucker innerhalb weniger Stunden Prototypen und Funktionsteile herstellen kann.

Am Nachmittag ging es dann an schweres Gerät: Den Teilnehmern wurde in Gruppen das Fräsen an der spanenden Werkzeugmaschine vorgeführt. Parallel dazu wurde den anderen Teilnehmern ein Workshop zur Baugruppenkonstruktion geboten. Dabei wurde live in Solidworks gezeigt, wie komplexe Baugruppen schnell und einfach modelliert werden. Die Veranstaltung kam bei den Beteiligten so gut an, dass bereits weitere Informationstage geplant werden. (red)