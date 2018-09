WNZ-Leser erkunden Naturlehrpfad

Wetzlar Eine exklusive Führung über den neuen Naturlehrpfad Leitz-Park haben zehn WNZ-Leser am Freitagnachmittag erhalten. Die Teilnehmer waren bei einer Verslosungsaktion in Kooperation mit Leica Sportoptik unter 100 Zusendungen ausgelost worden. Michael Agel von Leica Sportoptik führte die Gruppe über den drei Kilometer langen Rundweg, unterwegs erklärte er die Besonderheiten in Pflanzen- und Tierwelt. Für den scharfen Blick waren die Teilnehmer mit Leica-Ferngläsern ausgestattet worden. Der 100 Hektar große Wald, welchen die Leica Camera AG vom Bundesforst gepachtet hat, verfügt über einen sehr alten Baumbestand. Das liegt daran, dass der Wald, einst Teil des Standortübungsplatzes an der früheren Spilburgkaserne, in den vergangenen 100 Jahren nie wirtschaftlich genutzt wurde. So gibt es dort unter anderem 140 Jahre alte Eichen und Buchen, wie sie in dieser Anzahl selten sind. Wer den Naturlehrpfad mit mehr als 20 Infotafeln – Startpunkt ist hinter dem Leica-Hauptsitz – auf eigene Faust erkunden will, kann sich dafür im benachbarten Leica-Store gegen Hinterlegung des Personalausweises kostenlos ein Fernglas ausleihen. (gro/Foto: Gross)