Wachstum trotz des Zinstiefs

Das sagten die beiden Vorstände Ralph-Uwe Orth und Armin Wickel bei der Präsentation der aktuellen Zahlen. Trotz des Zinstiefs und einer aus Sicht der Banker immer weiter ausufernden Regulatorik sei die Volksbank Dill weiter gewachsen. „Wir konnten über 1500 neue Kunden begrüßen“, berichteten die beiden Vorstände. Die Genossenschaftsbank zählt aktuell 19 448 Mitglieder. Sie können sich auf die Ausschüttung einer fünfprozentigen Dividende freuen, die sich auf eine Gesamtsumme von 300 000 Euro summiert.

In Zeiten niedriger niedriger Zinsen gewinnen Wertpapiere als Anlageform an Bedeutung

Auf der Einnahmenseite sind die Zinsüberschüsse mit rund 12 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr um etwa 1,1 Million Euro zurückgegangen. „Diese Summe konnten wir durch Provisionen und Einsparungen ausgleichen“, sagte Orth.

Der Zinsüberschuss zeichne für zwei Drittel der Erträge verantwortlich. Ob sich im laufenden Geschäftsjahr ein ähnlicher Ertrag realisieren lässt, konnten die beiden Vorstände nicht mit Gewissheit sagen.

Mit einem Wachstum von vier Prozent im Kreditbereich und und sieben Prozent bei den Einlagen und Wertpapieren zeigten sich die Vorstände „sehr zufrieden“. In absoluten Zahlen hatten die Volksbankkunden im vergangenen Jahr ein Gesamtvermögen von 967 Millionen Euro auf der hohen Kante. Mit 565 Millionen Euro machten die klassischen Bankeinlagen davon den Löwenanteil aus. „Zwar horten viele Haushalte weiterhin Bargeld, parken es auf Giro- oder Tagesgeldkonten oder bleiben dem Festgeld treu. Doch daneben legen sie allmählich immer mehr Geld in Aktien und Fonds an, um eine ordentliche Rendite zu erzielen“, berichtete Wickel.

Das habe dazu geführt, dass im Wertpapierbereich mittlerweile ein Volumen von 223 Millionen Euro von den Kunden unterhalten werde. Der Rest der Einlagesumme teilt sich auf die Bausparkasse (51 Mio. Euro) und die RV-Versicherung (131 Mio. Euro) auf.

Im vergangenen Jahr hat die Bank Kredite in Höhe von 80 Millionen Euro vergeben. Das Kreditvolumen hat damit ein Gesamtvolumen von 412 Millionen Euro erreicht. „Diese Entwicklung zeigt, dass sich die Volksbank auch 2017 gegen das derzeit vor allem für kleine Geldhäuser schwierige Umfeld gestemmt hat und eine ordentliche Bilanz aufzeigen kann“, stellten die Vorstände fest.

Sie gehen davon aus, dass das Zinsniveau auch im kommenden Jahr niedrig bleiben wird: „Für unsere Kunden ist es deshalb wichtig, ihr Geld in unterschiedlichen Formen anzulegen“, raten die Banker. Im Wertpapiergeschäft sehen Orth und Wickel weiterhin Chancen. Sie begrüßen es deshalb, dass sich immer mehr Kunden für diese Anlageform öffnen.

Für gemeinnützige Zwecke hat die Volksbank Dill im Jahr 2017 an Vereine und Institutionen eine Summe von 60 000 Euro ausgeschüttet.

Info: Volksbankvertreter entscheiden im Mai über die geplante Fusion¶

Die geplante Fusion der drei Genossenschaftsbanken Volksbank Dill, VR-Bank-Biedenkopf-Gladenbach und Volksbank Herborn-Eschenburg zur VR-Bank Lahn-Dill eG rückt näher. Die Vertreterversammlungen, in denen die Verschmelzungsbeschlüsse gefasst werden sollen, finden an drei aufeinanderfolgenden Tagen im Mai statt: Dillenburg (22.), Herborn (23.) und Biedenkopf (24.) Wie Ralph-Uwe Orth und Armin Wickel, die beiden Vorstände der Volksbank Dill eG, bei der Präsentation der Jahresbilanz 2017 berichteten, wird es bei der Volksbank Dill eG im Vorfeld dieser Zusammenkünfte Mitte April noch eine Mitarbeiterinformation geben. Darüber hinaus würden im Bereich der Volksbank Dill drei Vertreter-Informationsveranstaltungen stattfinden. Darin soll über die Ergebnisse der bisherigen Projektarbeit berichtet und der Entwurf des Verschmelzungsvertrags erläutert werden.

Im Juli 2017 hatten Vertreter der drei Genossenschaftsbanken mit den Fusionsplänen überrascht. Seit dieser Zeit wird die Verschmelzung hinter den Kulissen intensiv vorbereitet. „Wir befinden uns derzeit in der Harmonisierung der Systeme und Prozesse“, berichteten Orth und Wickel. Die beiden Bankvorstände freuen sich über die Vielzahl von Vorschlägen, die aus den Reihen der Mitarbeiter gekommen seien. Sie sind sicher, dass die zukünftige Zusammenarbeit so gestaltet werden kann, dass sich die Kollegen aller drei Geldinstitute in dem neuen Gebilde wiederfinden. Um dies zu erreichen, seien die Mitarbeitervertretungen aller drei Banken von Anfang an in die Entscheidungsprozesse eingebunden gewesen. Alle Kollegen, immerhin rund 370, würden in die neue VR-Bank Lahn-Dill übernommen.

Mittlerweile sind laut Wickel und Orth die Standorte der Abteilungen und Bereiche festgelegt. Für Dillenburg wichtig: Dort wird der zukünftig dreiköpfige Vorstand seinen Sitz haben. Auch der juristische Sitz wird in Dillenburg sein.

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Banken angekündigt, Doppelstrukturen abzubauen. „Wir werden die beiden Filialen in Sinn sehr zeitnah zusammenlegen“, kündigten die Vorstände der Volksbank Dill eG an. Anders in Herborn: Dort sollen die derzeitige Zentrale der Volksbank Herborn-Eschenburg und die Filiale der Volksbank Dill eG im Gewerbegebiet Au erhalten bleiben. Im Süden der Stadt möchte die zukünftige VR-Bank Lahn-Dill ihr Immobiliengeschäft konzentrieren und abwickeln.

Durch die Fusion, da sind sich Orth und Wickel sicher, „wird eine starke Bank für eine starke Wirtschaftsregion entstehen“. Der Zusammenschluss biete beispielsweise die Möglichkeit, den überwiegend familiengeführten mittelständischen Unternehmen ohne weitere Partner auch höhere Kreditsummen zur Verfügung stellen zu können. Die neue VR-Bank werde eine „Regionalbank mit enger Kundennähe“ bleiben. Die zukünftigen Möglichkeiten zur Spezialisierung in der Beratung würden den sich wandelnden Kundenbedürfnissen entgegenkommen.

Bereits bei der Ankündigung der Fusionspläne hatten Sprecher aller drei Banken festgestellt, dass die Verschmelzung nicht aus der Not heraus geboren werde. Alle drei Partner seien wirtschaftlich stark und kerngesund. (hk)