Wechsel im Vorstand von Leica

Als COO übernimmt Paasch die Ressorts Operations, Forschung und Entwicklung, Procurement, Customer Care und Supply Chain Management von Limberger (47), teilte das Unternehmen mit. Paasch werde ihre langjährige Expertise und Erfahrung beim profitablen Ausbau von Geschäften und der Prozessoptimierung einbringen, hieß es. Sie studierte Physik mit anschließender Promotion im Bereich Festkörperphysik. Zuletzt leitete sie seit 2014 den Geschäftsbereich Advanced Materials der Mondi AG, einem börsennotierten internationalen Papier- und Verpackungsmittelhersteller. Davor arbeitete Paasch über 18 Jahre in verschiedenen Management-Positionen beim Technologiekonzern Schott AG.

Anteil an erfolgreicher Neuausrichtung

Limberger stieß vor über elf Jahren zur Unternehmensgruppe, zunächst als Geschäftsführer der Uwe Weller Feinwerktechnik GmbH. 2011 wechselte er zur Leica Camera AG. Als Vorstand und COO verantwortet er dort seither die technische und technologische Modernisierung des Unternehmens und steuerte unter anderem den Neubau des Produktionswerkes in Famalicão (Portugal) und den des Leica-Camera-Werkes am Stammsitz Wetzlar.

Dr. Andreas Kaufmann, Leica-Mehrheitseigentümer und Aufsichtsratsvorsitzender, sagte, Limberger habe maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Neuausrichtung von Leica in den zurückliegenden Jahren. „Wir danken ihm ausdrücklich für seine Leistungen bei Leica und wünschen ihm für die Zukunft weiter viel Erfolg“, so Kaufmann. Limberger teilte mit: „Ich blicke sowohl in menschlicher als auch in professioneller Hinsicht auf eine wunderbare und spannende Zeit bei Leica zurück. Gleichzeitig freue ich mich jetzt auf neue Herausforderungen.“ (gro)