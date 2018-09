Werkstatt für Kreative öffnet

Dabei kooperiert der Sportverein mit der IKJG (Initiative für Kinder, Jugend- und Gemeinwesenarbeit). In den Räumen gibt es seit diesem Jahr auch die gemeinsame offene Kreativwerkstatt, die allen offen steht. Blaudruck und Töpfern, Holz und Metall, Zeichnen und Papier schöpfen - wer kreativ sein möchte, der hat hier alle Möglichkeiten. Es gibt wöchentliche Angebote und Kurse zu besonderen Themen und Techniken. Und über das kreative Arbeiten hinaus geht es auch darum, die Bewohner des auf zwei "Standorte" verteilten Stadtteils zusammenzubringen, sagt Tanja Reitz vom IKJG.

Dieser Gedanke war auch die Motivation, den Herbstmarkt des TSV Ockershausen in den Räumen der Werkstatt der IKJG im Stadtwald zu veranstalten. Hier findet sich alles von der Polsterwerkstatt über einen Brennofen bis hin zu Werkzeugen für den Metallbau.

Das alles kann auch in der "offenen Werkstatt" der IKJG genutzt werden, wo zweimal pro Woche, dienstags und donnerstags von 10 bis 18 Uhr, "Räume des Ausprobierens" zur Verfügung stehen. Das Ganze ist als "Nachbarschaftswerkstatt" gedacht, erklärt Tanja Reitz, in der sich Menschen austauschen und voneinander lernen.

Und genau so funktioniert das auch. Thorsten Kroll kam über die Anfrage, ob er nicht eine Lesung gestalten wolle, in die Werkstatt. "Ich bin sehr angetan vom ganzen Konzept", sagt der Autor. Dass es so "undogmatisch" zugeht, gefällt dem 39-Jährigen. Er erzählt, dass er unbedingt den Schnitzer aus Nigeria kennenlernen möchte, der in der Holzwerkstatt Pfosten gestaltet hat. Dort, wo früher einmal eine Autowerkstatt gewesen ist, lehnen und liegen geschnitzte und bemalte Holzpfosten.

Pfosten für Schau in Gießen

Apropos: Die Kreativwerkstatt hat sich auch an der Bürger-Mitmach-Aktion "Kunstleitpfosten" zur Landesgartenschau in Gießen beteiligt. Im Gebäude in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 16-18 ist nicht nur Raum für Kreatives. Es finden zum Beispiel auch die Hebammensprechstunde oder die Treffen der Tanz- und Freizeitgruppen der IKJG statt. Im ersten Stock gibt es einen Jugendclub.Der Herbstmarkt hat am Samstag, 27. Oktober, zwischen 11 und 18 geöffnet. Es gibt ein Rahmenprogramm mit Musik, Vortrag und Kinderprogramm, Lagerfeuer und Stockbrot.