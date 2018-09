Wie geht’s weiter im Vogelpark?

Ein Ara im Tierpark in Uckersdorf: Angesichts von strengeren Auflagen für die Haltung dieser exotischen Vögel muss die Stadt Herborn in der Freizeit- und Naturschutzeinrichtung in Uckersdorf eine neue Papageienanlage und eine neue Kakaduvoliere bauen lassen. Angesichts der dafür zu erwartenden Kosten von etwa einer halben Million Euro ist im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtparlaments am Mittwochabend eine neue Diskussion um den Tierpark in Gang gesetzt worden. (Foto: Lommel)