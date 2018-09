Windkraft ist größter Kunde

Angela Dorn, Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im hessischen Landtag und energiepolitische Sprecherin der Fraktion, besuchte Rewitec am Freitag mit einer Delegation von Kreistags-Grünen aus Lahn-Dill und Marburg-Biedenkopf. Geschäftsführer Stefan Bill stellte das 2003 gegründete Unternehmen, die Produkte und deren Einsatzgebiete vor. Reibung und Verschleiß in Motoren, Getrieben und Lagern aller Größen und Einsatzgebiete - von der Motorsäge bis zu riesigen Schiffsmotoren - verursachen weltweit jedes Jahr Milliarden-Schäden. Mit seinen Nanotechnologie-Produkten auf künstlicher Selikatbasis will das sieben feste Mitarbeiter zählende Lahnauer Unternehmen Reibungsprozesse optimieren, Schäden vermeiden und sogar reparieren und so die Lebensdauer der Systeme verlängern. Während Additive Öl und Schmierstoffe verbessern würden, "verbessern wir die Oberflächen", so Bill.

Windkraftanlagen machen inzwischen gut 70 Prozent des Rewitec-Geschäfts aus. Die Produkte kommen in Getrieben und Lagern von mehr als 1000 Windrädern rund um den Globus zum Einsatz, verlängern deren Lebensdauer und helfen teure Wartungskosten zu senken, berichtete Bill. Mit GE gehört einer der weltweit größten Windenergieanlagenhersteller zu den Kunden. Weitere Einsatzgebiete sind die Industrie, Marine mit oft riesigen Containerschiffen und der Automotive-Bereich.

Physiker der Uni Gießen wollen der Wirkung der Produkte auf den Grund gehen

Der Fund der verblüffenden Technologie war einst mehr oder weniger Zufall. Wie die Rewitec-Produkte im Detail wirken, wissen nicht einmal die Patentinhaber nach 13 Jahren. Daran forscht Professor André Schirmeisen vom Institut für angewandte Physik an der Uni Gießen, der seine bisherigen Ergebnisse den grünen Besuchern vorstellte. (gro)