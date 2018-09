Zagato gestaltet M10 in Aluminium-Optik

Das Set, bestehend aus einer Leica M 10 und einem Objektiv Summilux-M 1:1,4 / 35 ASPH, trägt den Namen „Edition Zagato“ und erscheint weltweit in einer Auflage von 250 Exemplaren. Andrea Zagato und Leica-Mehrheitseigner Andreas Kaufmann stellten die Sonderedition am vergangenen Wochenende während der feierlichen Eröffnung des Leitz-Parks III in Wetzlar vor.

Das Zagato-Fahrzeugdesign ist nicht zuletzt durch den innovativem Einsatz von Aluminium bekannt. In Mailand, wo mit Gründer Ugo Zagato im Jahr 1919 die Erfolgsgeschichte begann, entstehen heute noch Autos, die in ihrer Form einzigartig – und aus Tradition streng limitiert sind. Die Leidenschaft für Ästhetik und Präzision teilt Zagato mit Leica in vielerlei Hinsicht. Und auch das Thema Fotografie hat eine ganz besondere Bedeutung: „Fotografie ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Ohne die Möglichkeiten der Fotografie hätten wir wertvolle Bilder und Fahrzeugmodelle nicht rekonstruieren und unser Werk der letzten Jahrzehnte niemals so eindrucksvoll präsentieren können“, unterstrich Andrea Zagato, der das Unternehmen in der dritten Generation mit seiner Frau Marella Rivolta-Zagato führt.

Die „Edition Zagato“ ist die erste Sonderedition einer M10-Kamera und bietet optisch und haptisch markante Highlights. Die Deckkappe, der Bodendeckel, die Ummantelung und die Bedienelemente sind aus Aluminium gefertigt. Dadurch ist sie 70 Gramm leichter als das Serienmodell. Statt einer Belederung ist die Ummantelung mit Rillen versehen, was ihr zusammen mit Detailelementen, wie dem roten Auslöseknopf, ein einzigartiges Design verleiht. Ausgestattet mit einem integrierten Handgriff auf der linken Seite des Gehäuses, hebt sich die Sonderedition optisch deutlich von der Serienkamera ab.

Kaufpreis liegt bei 19 800 Euro

Alle Kameras aus der Sonderedition sind mit einer Sondernummerierung versehen. Erhältlich ist die „Edition Zagato“ in ausgewählten Leica Stores. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 19 800 Euro.

Es ist nicht die erste Zusammenarbeit der beiden Traditionsunternehmen. 2015 kam bereits die limitierte „Edition Zagato“ des Fernglases Leica Ultravid 8x32 auf den Markt. Wenige Exemplare sind noch für eine unverbindliche Preisempfehlung von 3450 Euro erhältlich. Zagato designte darüber hinaus eine der Suiten im Arcona Living Ernst Leitz Hotel, das am 1. Mai im Leitz-Park eröffnet wurde. (gro)