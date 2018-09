Zauberei, Comedy und Trompetenklang

HAIGER Zauberei, Comedy, Trompetenklang – rund 300 PS-Los-Sparer der Sparkasse Dillenburg erlebten am Donnerstag einen bunten Abend. In der Stadthalle in Haiger präsentierte ihnen das Geldinstitut ein charmant-witziges Programm als Dankeschön für ihre Teilnahme an der Sparaktion, bei der 2017 Kundengewinne im Wert über 350 000 Euro ausgezahlt wurden. Zwei Stunden Varieté sorgten für einen unterhaltsamen Abend. Tim Becker ließ als Bauchredner einen Donat sprechen, eine punkige Ratte pöbeln und einen schlecht gelaunten Hasen aus dem Hut hüpfen. Begeistert war das Publikum von Foxterrier „LouLou“. Die putzmuntere Hundedame fegte über die Bühne und zeigte mit ihrem Herrchen Rodrigue (Foto) Rollen, Slalom und Salti. Marc Weide, Conferencier des Abends, war für einige Besucher nicht unbekannt: Der Zauberkünstler gewann im vergangenen Jahr den Kleinkunstpreis „Herborner Schlumpeweck“. In Haiger ließ er die Besucher bei gleich mehreren Auftritten staunen. Kartentricks, Entfesselungskunst und Geldzauber sorgten bei vielen Zuschauern für ungläubige Blicke, dazu Weides Charme und Witz – der Abend war gelungen. „Die jungen Trompeter“ waren quasi die musikalische Zugabe: Die Brüder Markus und Peter Rey lieferten romantische Medleys, rockige Trompetenklänge und bekannte Schunkellieder. (kaw/Fotos: K. Weber)