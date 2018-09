Zu viel süß, fett und salzig ist nicht gesund

Eingeladen waren Mitarbeiter der Roth-Werke in Buchenau, Roth Composite Machinery in Niedereisenhausen, Roth Hydraulics in Eckelshausen und Roth Plastic Technology in Wolfgruben. Die Arbeitnehmer konnten sich an mehreren Info-Ständen im Atrium kostenlos rund um das Thema Ernährung informieren. Es gab jede Menge Tipps und Angebote für eine gesundheitsfördernde und genussvolle Ernährung.

Wie das Institut für Ernährung, Sport und Gesundheitsmanagement aus Essen (ESG) aufzeigte, wird in Zeiten ständiger Erreichbarkeit, kurzer Terminvorgaben und hoher Leistungsbereitschaft oft auf die richtige Ernährung verzichtet. Die Folge sei, dass zu viel, zu süß, zu fett sowie zu salzig gegessen und zu wenig oder zu süß getrunken werde.

Eine Lebensmittelausstellung am Stand des Instituts vermittelte den Mitarbeitern von Roth Wissenswertes über Zucker und Fette. An einer Smoothie-Bar gab es frisch zubereitete Mixgetränke aus Obst, Gemüse und Fruchtsäften.

Der Stand der Krankenkasse Barmer bot eine Trinkberatung inklusive eines Trinkfahrplans. Man konnte sein Trinkverhalten ermitteln und sich in einer Getränkeausstellung über den Vitamin- und Mineralstoffgehalt von Getränken informieren.

Die Krankenkasse AOK hatte das Thema "Antioxidantien" im Fokus. Eine Ernährung, die Antioxidantien wie Vitamine, Beta-Carotin, Flavonoide oder Selen beinhaltet, wirkt sich demnach positiv auf die Gesundheit aus, da sie das Abwehrsystem unterstützten. Bei dem sogenannten Biozoom-Bodycheck konnten die Mitarbeiter das eigene Niveau der Antioxidantien und damit die Ausprägung der Abwehrkräfte überprüfen.

Betriebsärzte messen den Blutdruck

Der Betriebsärztliche Dienst bot zudem Blutzucker-, Cholesterin- und Blutdruckmessungen.

Roth-Personalleiter Michael Donges hob hervor, dass gesundes Essen und Trinken fit halte und helfe, den Anforderungen im Berufsalltag positiv zu begegnen sowie das individuelle Wohlbefinden zu verbessern. "Wir wollen unsere Mitarbeiter dabei unterstützen, verantwortungsvoll mit Ernährung und Gesundheit umzugehen", sagte Michael Donges. (red)