Zusammenarbeit zum Schutz von Kindern

Das hat der Ärztliche Direktor der Kliniken, Dr. Norbert Köneke, vorige Woche in der Sitzung eines Kreistagsausschusses berichtet. Die Lahn-Dill-Kliniken hätten keine Kinderklinik. Das erschwere das Einrichten einer eigenen Kinderschutzambulanz. So habe man im Juni einen Kooperationsvertrag mit dem „Forensischen Konsil“ in Gießen, dahinter steht die Rechtsmedizin der Universität, geschlossen. Vorige Woche habe die Klinik Untersuchungskoffer vom Konsil erhalten, sodass die Zusammenarbeit nun offiziell beginne.

Das Konsil arbeitet bereits mit Kliniken in Gießen, Marburg, Fulda und Kassel zusammen. Der Gießener Rechtsmediziner Professor Dr. Dr. Reinhard Dettmeyer stellte dessen Arbeit vor. Das „Forensische Konsil“ untersucht die Gewaltopfer im Ambulanzraum des rechtsmedizinischen Instituts.

560 Fälle von Kindeswohlgefährdung

Rund 277 Untersuchungen waren es voriges Jahr, 60 Prozent betrafen Kinder, zum Beispiel mit Hämatomen, Frakturen und Verbrühungen. Die Frage, die sich die Mediziner in Gießen – anderthalb Stellen finanziert das hessische Sozialministerium – stellen: Waren es tatsächlich Unfälle wie oft von Eltern geschildert oder doch die Folgen von Misshandlungen?

Die Aufträge zur Untersuchung kommen beispielsweise von Kinderärzten, Heimen, Schulen, Kitas, Polizei, Privatpersonen und Jugendämtern. Sie erhalten dann Rückmeldungen über die Untersuchungsergebnisse.

Der Leiter des Kreisjugendamtes, Andreas Kreuter, berichtete in diesem Zusammenhang von „dramatischen Zahlen“ aus dem Lahn-Dill-Kreis. Seine Behörde werde eingeschaltet, wenn eine Kindeswohlgefährdung m Raum stehe, also eine körperliche Misshandlung, sexueller Missbrauch oder Vernachlässigung von Kindern. Im vergangenen Jahr seien beim Kreisjugendamt über 700 Meldungen zu Kindeswohlgefährdungen eingegangen. In 560 Fällen habe sich der Verdacht bestätigt. Davon seien 117 Kinder jünger als drei Jahre gewesen und wiederum 17 Kinder jünger als ein Jahr.

Die Frage nach einer Kinderschutzambulanz im Lahn-Dill-Kreis geht auf einen Antrag der CDU zurück. Sie hatte gefordert: Die Kreisverwaltung solle prüfen, ob an den kreiseigenen Lahn-Dill-Kliniken eine solche Ambulanz eingerichtet werden kann – ähnlich wie am Universitätsklinikum Frankfurt.